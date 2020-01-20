с чего всё началось

Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов. Такая рекомендация есть в докладе ЦБ, представленном для общественных консультаций.

Общество Принц Гарри отправился в Канаду к семье Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.

Политика The Guardian назвала имя нового лидера ИГ Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Шоу-бизнес Самбурская унизила Асмус за съемки в «порнографии» Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская на своей странице в Instagram жестко унизила свою коллегу по шоу-бизнесу Кристину Асмус.

Политика Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.

Футбол Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.

Общество Вильфанд объяснил продолжительное аномальное тепло в России Теплый ветер с Атлантики определяет погоду на территории России в течение зимы, эта ситуация привела к тому, что погода на азиатской территории страны превратилась из "теплой" в "экстремально теплую", сообщил РИА Новости и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Здоровье Названы продукты, снижающие давление Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.