Экономика
ForbesЦБ предупредил банки о риске снижения ипотечных ставок
Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов. Такая рекомендация есть в докладе ЦБ, представленном для общественных консультаций.
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Происшествия
Летевший из Москвы в Южно-Сахалинск самолет экстренно приземлился в Казани
Самолет, следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в Казани из-за самочувствия одного из пассажиров.
Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к семье
Британский принц Гарри уехал из Соединенного Королевства в Канаду в понедельник вечером, чтобы воссоединиться со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Авто
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто
Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Политика
В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Экономика
Молдавия хочет отказаться от повышения цен на газ по требованию МВФ
Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто.
Здоровье
В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку
Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за съемки в «порнографии»
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская на своей странице в Instagram жестко унизила свою коллегу по шоу-бизнесу Кристину Асмус.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке
Шоу-бизнес
Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде
Ольге Бузовой исполнилось 34 года. 20 января артистка празднует свой День Рождения.
Политика
Юрий Чайка ушел с должности генпрокурора РФ
На какую именно — не уточняется. Чайка работал в должности генпрокурора РФ с 2006 года.
Политика
Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН
Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Хоккей
Задоров набрал два очка в победном матче «Колорадо» против «Детройта»
В составе "Эвеланш" Никита Задоров записал на свое имя две результативные передачи. Российский защитник набрал 9 (2+7) очков в 45 матчах.
Армия и оружие
Индийские ВВС получили первую эскадрилью Су-30МКИ с ракетами «Брамос»
Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооружённых сверхзвуковыми ракетами «Брамос», поступила на вооружение индийских ВВС 20 января.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Общество
Вильфанд объяснил продолжительное аномальное тепло в России
Теплый ветер с Атлантики определяет погоду на территории России в течение зимы, эта ситуация привела к тому, что погода на азиатской территории страны превратилась из "теплой" в "экстремально теплую", сообщил РИА Новости и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел
Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.