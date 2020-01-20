с чего всё началось

Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов. Такая рекомендация есть в докладе ЦБ, представленном для общественных консультаций.

Авто Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.

Общество Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Теннис Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Хорватии Донне Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open.

Общество Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Политика Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.

Экономика PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика Россия предоставила доказательства фальсификации химатаки в Сирии На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в понедельник по инициативе Москвы, российская сторона озвучила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.

Общество Кружки IKEA оказались токсичными Компания IKEA призвала покупателей вернуть в магазин дорожные кружки, так как они оказались опасными для здоровья.

Здоровье На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа По данным OIE, вспышка птичьего гриппа началась 18 января в одном из хозяйств села Бугакова Немировского района Винницкой области.

Шоу-бизнес Самбурская унизила Асмус за «порнографию» Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».