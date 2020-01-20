Экономика

ForbesForbesЦБ предупредил банки о риске снижения ипотечных ставок

Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов. Такая рекомендация есть в докладе ЦБ, представленном для общественных консультаций.
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ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада
, представленного для общественных консультаций.
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