Экономика
ForbesЦБ предупредил банки о риске снижения ипотечных ставок
Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов. Такая рекомендация есть в докладе ЦБ, представленном для общественных консультаций.
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ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада, представленного для общественных консультаций.РБКвчера в 07:56
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ЦБ РФ призвал разработать методологию оценки процентного риска по ипотечным ссудам
Интерфаксвчера в 06:20
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