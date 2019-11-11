Общество
Газета.RuЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Банк России предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости". Отмечается, что ЦБ зафиксировал "иные" компьютерные атаки на клиентов банков в системе быстрых платежей.
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с чего всё началось
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил банкам в письме за подписью директора департамента информационной безопасности Вадима Уварова. «Ведомости» ознакомились с документом, три человека подтвердили его содержание.Ведомости00:01
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