ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom
Центробанк и платежная система Visa предупредили несколько банков об утечке данных 55 тыс. карт клиентов, которые пользовались услугами маркетплейса Joom. Об этом сообщили источники РБК и подтвердили представители нескольких банков.В источнике
С чего всё началось
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт
Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
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