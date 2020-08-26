ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

РБК 5

Центробанк и платежная система Visa предупредили несколько банков об утечке данных 55 тыс. карт клиентов, которые пользовались услугами маркетплейса Joom. Об этом сообщили источники РБК и подтвердили представители нескольких банков.