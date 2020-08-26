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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Центробанк и платежная система Visa предупредили несколько банков об утечке данных 55 тыс. карт клиентов, которые пользовались услугами маркетплейса Joom. Об этом сообщили источники РБК и подтвердили представители нескольких банков.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт, рассказали РБК два источника в банковском секторе, информацию подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.
РБК17:00
Подробнее о событии
Росбалт

В открытый доступ попали банковские данные клиентов маркетплейса Joom

Росбалт18:40
ТАСС

РБК: данные 55 тыс. клиентов российских банков попали в открытый доступ

ТАСС20:16
Коммерсантъ

ЦБ предупредил банки об утечке данных 55 тысяч карт покупателей Joom

Коммерсантъ19:53
News.ru

Центробанк объявил об утечке данных владельцев 55 тысяч карт

News.ru19:05
Телеканал 360°

Скомпрометированы карты 55 тыс. клиентов маркетплейса Joom — СМИ

Телеканал 360°20:44
URA.Ru

Центробанк объявил об утечке данных 55 тысяч владельцев карт

URA.Ru18:32
РБК

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

РБК17:00

Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай на 244 миллиона рублей

"Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 миллиона рублей, совершенные организованной преступной группой, выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 03:29
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В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе

В рамках технологического партнерства между Ростехом и Минздравом России "Швабе" является интеграционным центром по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности России, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.
РИА Новости20:43
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Ханс-Дитер Флик: «„Баварию“ покинут прекрасные игроки. Было бы здорово работать с прежним составом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможный уход полузащитника Тиаго Алькантары в другой клуб, а также вероятное возвращение хавбеков Филиппе Коутиньо и Ивана Перишича в свои клубы («Барселону» и «Интер» соответственно) по завершении арендных соглашений.
Sports.ru19:16

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, кроме прочего они обсудили тему исполнения государственного бюджета, передает агентство БЕЛТА.
0:37
Радио Sputnik25 августа в 06:27
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
12

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Жесткий прессинг российскими вертолетами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования пост Telegram-канала "Военный обозреватель" Напомним, что инциденты с участием российских и американских военных в Сирии происходят регулярно.
0:59
Piter.tvвчера в 08:36