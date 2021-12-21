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ЦБ предупредил банки о недопустимости подмены кредитов на товары кредитными картами

Центробанк предупредил все российские банки о недопустимости замены кредитов на покупку товаров в магазинах кредитной картой с более высокой ставкой.
Forbes
Некоторые банки вместо POS-кредита (оформляется непосредственно в торговых точках для покупки конкретной вещи) оформляют кредитную карту со значительно более высокой ставкой.
ТАСС
Полная стоимость кредита имеет предельное значение: на момент оформления кредита не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ значение ПСК.
Ведомости
Банки обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах.
Ведомости

Подробнее о событии

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