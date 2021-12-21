ForbesЦБ предупредил банки о недопустимости подмены кредитов на товары кредитными картамиЦентробанк предупредил все российские банки о недопустимости замены кредитов на покупку товаров в магазинах кредитной картой с более высокой ставкой.ForbesНекоторые банки вместо POS-кредита (оформляется непосредственно в торговых точках для покупки конкретной вещи) оформляют кредитную карту со значительно более высокой ставкой.ТАССПолная стоимость кредита имеет предельное значение: на момент оформления кредита не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ значение ПСК.ВедомостиБанки обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах.ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКГлавный региональныйРосбалтПодробнее о событииЦентробанк предупредил об обмане банков при оформлении потребительских кредитовКомпания02:21ЦБ предупредил банки о недопустимости подмены кредитов на товары кредитными картамиForbes23:19ЦБ предупредил об обмане некоторых банков при оформлении POS-кредитаРБК18:48ЦБ: POS-кредит недопустимо подменять кредитной картойБизнес-новости в Кировевчера в 11:33ЦБ выявил новую практику завышения банками полной стоимости кредитаВедомостивчера в 11:16Некоторые банки оформляют вместо POS-кредита кредитные карты с более высокими ставкамиГлавный региональныйвчера в 10:57ЦБ: некоторые банки оформляют вместо POS-кредита кредитную карту с более высокой ставкойТАССвчера в 08:34Показать ещёОценить12Поделиться