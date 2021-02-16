85-летний мужчина умер в Греции через 8 минут после вакцинации от COVID-19

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, 85-летний пенсионер из Греции умер через 8 минут после введенной ему вакцины от коронавирусной инфекции.