Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором указал, что телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, нарушил статью УК о реабилитации нацизма, сообщил РБК.
Чемпионат России по футболу стартует 25 июля текущего года и завершится 22 мая 2022 года, такое решение приняло общее собрание Российской премьер-лиги, прошедшее во вторник, 16 февраля, сообщается на официальном сайте лиги.
Роскомнадзор возбудил два административных дела по статье о распространении заведомо ложной (фейковой) информации в отношении "Новой газеты" и её главного редактора Дмитрия Муратова, несмотря на своевременное удаление материала по требованию ведомства, сообщает издание.