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Российская газета
Российская газета 

ЦБ предупредил инвесторов о рисках перегрева на рынке акций в США

Центробанк отмечает существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, возможная коррекция которых может сказаться и на российских инвесторах.В источнике
Российская газета
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Банк России увидел риск «перегрева» фондового рынка США

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ЦБ предупредил инвесторов о рисках перегрева на рынке акций в США

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