Глава Мосгордумы выступил за референдум по вопросу о будущем Лубянской площади

Шапошников выразил уверенность, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков, также важно не забывать об исторической справедливости.