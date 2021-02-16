Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

ЦБ предупредил инвесторов о рисках перегрева на рынке акций в США

Центробанк отмечает существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков, возможная коррекция которых может сказаться и на российских инвесторах.В источнике
Российская газета
Парламентская газета
РБК
ФАН
Экономика сегодня
Народные новости
Подробнее о событии

Центробанк предупредил о рисках для России из-за перегрева на иностранных рынках акций

Forbes11:13

Российских инвесторов предупредили о рисках перегрева на рынке акций США

Экономика сегодня09:55

Банк России увидел риск «перегрева» фондового рынка США

ФАН10:41

ЦБР считает закон о категоризации инвесторов защитой от Reddit-трейдеров

Finam.Ru10:29

ЦБ предупредил инвесторов о рисках перегрева на рынке акций в США

Российская газета10:20

Центробанк РФ заявил о риске перегрева фондового рынка США

Народные новости10:50

ЦБ предупредил о последствиях для России от перегрева на рынке акций США

РБК08:46
Интересное

Лаврентьев: США отказались участвовать во встрече по Сирии в Сочи

США отказались от участия в международной конференции по сирийскому урегулированию в Сочи, несмотря на наличие приглашения от России, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
RT на русском02:31

Фигурист Авербух опубликовал трогательное фото с актрисой Арзамасовой

В День святого Валентина известный российский фигурист, тренер Илья Авербух решил опубликовать на своей странице в Сети Инстаграм соответствующее празднику фото с любимой супругой.
Мой Брянсквчера в 04:14

Глава Мосгордумы выступил за референдум по вопросу о будущем Лубянской площади

Шапошников выразил уверенность, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков, также важно не забывать об исторической справедливости.
Интерфакс08:51

Минкультуры Украины внесло в чёрный список Михаила Турецкого

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца, основателя группы «Хор Турецкого» Михаила Турецкого в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
RT на русском11:39

В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в статье для газеты Handelsblatt перечислил возможные негативные последствия для экологии и энергетической системы Европы в случае отказа Германии от «Северного потока – 2».
Известия11:31