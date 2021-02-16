США отказались от участия в международной конференции по сирийскому урегулированию в Сочи, несмотря на наличие приглашения от России, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Шапошников выразил уверенность, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков, также важно не забывать об исторической справедливости.
Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в статье для газеты Handelsblatt перечислил возможные негативные последствия для экологии и энергетической системы Европы в случае отказа Германии от «Северного потока – 2».