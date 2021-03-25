ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасности игры на бирже
В Центробанке предупредили россиян об опасности игры на бирже. По словам главы департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха, особенно это касается начинающих инвесторов. Его слова приводит РИА Новости.В источнике
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ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка
Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новости23:31