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РИА Новости

ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка

Лях напомнил, прошлый год был уникальный с точки зрения роста биржевого рынка, но это не значит, что он повторится, поэтому можно деньги не только заработать, но и потерять.В источнике
РИА Новости
ПРАЙМ
Lenta.ru
Газета.Ru
Deita.ru
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ЦБ предупредил начинающих инвесторов об опасностях фондового рынка

Начинающим инвесторам не стоит начинать играть на бирже с больших сумм, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, при этом важно оценивать риски потери денег при покупке акций малоизвестных компаний, порекомендовал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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