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В ЦБ допустили повторение проблем 90-х при возвращении компаний на мировой рынок

По мнению специалистов Центробанка, российским компаниям будет очень тяжело вновь интегрироваться в мировую экономику.
АБН
Именно тогда российские компании, став все менее технологичными, не смогут конкурировать с иностранными компаниями, а «экономика все больше будет похожа на эпоху 1990-х годов», отметил Тремасов.
Forbes
«Сейчас мы все с вами оказались в области перемен, перемен достаточно глобальных, наверное, которых с 1990-х гг. мы не видели по масштабам изменений», — признал директор департамента ЦБ (цитата по «Прайму»).
Ведомости
Падение ВВП России по итогам года не превысит 5 процентов, а инфляция не окажется больше 15 процентов, заявил ранее помощник президента страны Максим Орешкин.
Lenta.ru

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ЦБ предупредил о 1990-х в экономике при возвращении компаний на мировой рынок
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