ЦБ предупредил о мошенниках, которые маскируются под Банк России
В интернете появилась информация о материальной поддержке россиян от ЦБ в период пандемии. Подобная реклама обнаружена, в частности, в Facebook, пишет РИА Новости. В рекламе есть символика Банка России.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ России
В Центробанке подтвердили агентству, что данный сайт является мошенническим, принимаются меры для его блокировки. Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в фейсбуке под видом рекламы. В сообщении используется символика ЦБ.
РИА Новости16:26
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