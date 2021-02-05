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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ предупредил о мошенниках, которые маскируются под Банк России

В интернете появилась информация о материальной поддержке россиян от ЦБ в период пандемии. Подобная реклама обнаружена, в частности, в Facebook, пишет РИА Новости. В рекламе есть символика Банка России.В источнике
С чего всё началось

Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ России

В Центробанке подтвердили агентству, что данный сайт является мошенническим, принимаются меры для его блокировки. Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в фейсбуке под видом рекламы. В сообщении используется символика ЦБ.
РИА Новости16:26
Подробнее о событии

Эксперты рассказали, как мошенники используют тему поддержки граждан

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Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Lenta.ru18:00

Россиян предупредили о маскирующихся под Банк России мошенниках

РБК20:51

Раскрыта новая схема «коронавирусного» мошенничества

Вести.Ru18:45

Последние новости на утро 5 февраля 2021: Россиян предупреждают о новых схемах мошенников с «выплатами от ЦБ»

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Life.ru17:36

Мошенники стали предлагать россиянам «выплаты от ЦБ РФ в пандемию»

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В Дагестане возбудили дело из-за пищевого отравления 30 учащихся сельской средней школы

Республиканское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) УК РФ.
Коммерсантъ04:10

РВИО попросило прокуратуру проверить слова Невзорова о Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса о реабилитации нацизма.
Известия17:13

В Чувашии отмечен крайне низкий охват тестированием на covid-19

«Чтобы достигнуть охват тестированием более 200 человек на 100 тысяч населения, необходимо в среднем делать в наших 11 лабораториях около 3 тыс.-3,2 тыс. исследований в сутки», – сообщил и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.
Правда ПФО02:54