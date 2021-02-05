В интернете появилась информация о материальной поддержке россиян от ЦБ в период пандемии. Подобная реклама обнаружена, в частности, в Facebook, пишет РИА Новости. В рекламе есть символика Банка России.

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С чего всё началось Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ России В Центробанке подтвердили агентству, что данный сайт является мошенническим, принимаются меры для его блокировки. Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в фейсбуке под видом рекламы. В сообщении используется символика ЦБ. РИА Новости 16:26