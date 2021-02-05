ЦБ предупредил о мошенниках, которые маскируются под Банк России
В интернете появилась информация о материальной поддержке россиян от ЦБ в период пандемии. Подобная реклама обнаружена, в частности, в Facebook, пишет РИА Новости. В рекламе есть символика Банка России.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ России
Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян, теперь они от имени Банка России предлагают якобы получить выплату с целью поддержки граждан в период пандемии коронавируса, соответствующий ресурс изучил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости16:26
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