В интернете появилась информация о материальной поддержке россиян от ЦБ в период пандемии. Подобная реклама обнаружена, в частности, в Facebook, пишет РИА Новости. В рекламе есть символика Банка России.

Видео Фото Интересное видео Москва 24 Первый канал ТК Звезда Piter.tv Дождь Piter.tv Пятый канал Мой Брянск Известия НТВ Деловое.ТВ Известия Моя Москва.онлайн

С чего всё началось Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ России Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян, теперь они от имени Банка России предлагают якобы получить выплату с целью поддержки граждан в период пандемии коронавируса, соответствующий ресурс изучил корреспондент РИА Новости. РИА Новости 16:26