Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.
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ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

Коммерсантъ09:13

Банк России: страховые компании все больше подвержены климатическим рискам

Вести.Ru09:52

Российские банки оказались под угрозой из-за климата

Lenta.ru09:19

ЦБ: страховщики могут понести серьёзный ущерб из-за изменения климата

News.ru10:08

Банк России оценил влияние климатических рисков на деятельность банков

ПРАЙМ05:28

ЦБ предлагает обсудить перспективы учета климатических рисков в деятельности финорганизаций

Банки.ру05:16

Банк России призывает отслеживать влияние климата на финансовый сектор

Долг.рф05:04
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Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
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Здоровье

Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей

В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
1,2K
Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
1
Общество

Экс-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

В Германии бывшие выходцы из Тинькофф Банка создали и запустили конкурента Revolut Как сообщает ToDay News Ufa источник, бывшими топ-менеджерами Тинькофф Банка был запущен сервис под названием Vivid Money.
ToDay News Ufa 07:52
3
Общество

Собянин: Москва возвращается к обычному ритму жизни

Российская газета 08:23
Общество

Путин продлил срок внесения данных о границах в ЕГРН

Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2021 года в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о территориальных границах (если сведений нет, то выдача разрешений на строительство не допускается).
Интерфакс 08:38
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
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Финансы

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
1
Технологии

Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных

Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
13
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
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Здоровье

Виктор Томенко считает, что резко возвращаться к обычной жизни нельзя

Если ситуация с коронавирусом в Алтайском крае изменится, могут быть вновь приняты ужесточающие меры.
Алтайская правда 06:11
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Экономика

Ростовские предприниматели получили субсидии на сумму 1,2 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 16:26 — REGNUM Пострадавший от пандемии бизнес в Ростовской области получил субсидии на сумму 1,2 млрд рублей.
REGNUM 09:26
7
Здоровье

В доме престарелых под Воронежем коронавирус нашли у 107 постояльцев

Воронеж, 8 июня 2020, 16:49 — REGNUM Вспышка коронавируса произошла в Рамонском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Воронежской области.
REGNUM 09:49
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Политика

Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве

Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
37
Политика

Путин провел телефонный разговор с главой Египта

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:12
Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
87
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
3,3K
Путешествия

В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм

Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
68
Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
1K
Происшествия

В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
449
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
30
Общество

В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
68
Кино

Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»

Очевидно, режиссер решил не вызывать ассоциаций с суперзлодеем Дарксайдом. Возможно, в фильме Снайдера появятся и новые персонажи.
Родной город 07:44
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Происшествия

В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий

Сотрудник администрации города Мегион (ХМАО) и работник региональной службы жилищного и строительного надзора стали подозреваемыми по уголовному делу о превышении полномочий, подлоге и взятке после того, как муниципалитет выкупил у застройщика жилье, не соответствующее требованиям, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 10:16
Здоровье

Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

Вакцина против гриппа уже производится, планируется, что в августе в России начнется вакцинация, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 06 июня в 08:42
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Общество

РАНХиГС: потерять работу или часть доходов рискуют 35 млн россиян

Каждый второй работник в России рискует потерять работу или часть доходов из-за пандемии коронавируса.
НТВ 08:08
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Авто

Составлен рейтинг машин с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг основан на отзывах владельцев подержанных автомобилей 2001–2015 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 06 июня в 10:59
43
Как работают Яндекс.Новости?
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