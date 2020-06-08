ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.

ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

Общество Экс-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut В Германии бывшие выходцы из Тинькофф Банка создали и запустили конкурента Revolut Как сообщает ToDay News Ufa источник, бывшими топ-менеджерами Тинькофф Банка был запущен сервис под названием Vivid Money. 3

Общество Путин продлил срок внесения данных о границах в ЕГРН Согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2021 года в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о территориальных границах (если сведений нет, то выдача разрешений на строительство не допускается).

Технологии Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета. 13

Политика Путин провел телефонный разговор с главой Египта Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу "В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении. 87

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 1K

Происшествия В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления. 449

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 30

Общество В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове. 68

Происшествия В Югре двух чиновников заподозрили в превышении полномочий Сотрудник администрации города Мегион (ХМАО) и работник региональной службы жилищного и строительного надзора стали подозреваемыми по уголовному делу о превышении полномочий, подлоге и взятке после того, как муниципалитет выкупил у застройщика жилье, не соответствующее требованиям, сообщает региональное следственное управление СК РФ.