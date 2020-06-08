Экономика
КоммерсантъЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки
ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.
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Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня
Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
RT на русском 07:25
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
Происшествия
В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов
В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:51
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня.
Российская газета вчера в 10:35
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Общество
Раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга
Новая карта пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, позволит увидеть, в каких районах Петербурга их наибольшее число.
Piter.tv 09:48
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Футбол
РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов
По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.
Петербургский дневник вчера в 18:20
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания
Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
Российская газета 03:01
Общество
Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания
На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
Здоровье
Поликлиники Алтайского края начинают возвращаться к плановой медпомощи
Поликлиники Алтайского края начнут возвращаться к плановой работе с этой недели. Правда пока речь идет о детских учреждениях.
Алтайская правда 03:36
Общество
Внесены изменения в масочно-перчаточный режим Ивановской области
В связи с наступлением жаркой погоды масочно-перчаточный режим в Ивановской области претерпел некоторые изменения.
SMINEWS в Иванове 05:49
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Авто
За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются
За рулем 09:00