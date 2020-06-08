Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.
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Банк России: страховые компании все больше подвержены климатическим рискам

Вести.Ru09:52

ЦБ предлагает обсудить перспективы учета климатических рисков в деятельности финорганизаций

Банки.ру05:16

Банк России перечислил основные климатические угрозы страховому бизнесу

Финмаркет09:15

ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

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Банк России оценил влияние климатических рисков на деятельность банков

ПРАЙМ05:28

Российские банки оказались под угрозой из-за климата

Lenta.ru09:19

Банк России призывает отслеживать влияние климата на финансовый сектор

Долг.рф05:04
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Общество

Собянин объявил об отмене самоизоляции и пропусков в Москве с 9 июня

Самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве с 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин.
RT на русском 07:25
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Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

Онищенко напомнил о вреде антисептиков

Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
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Происшествия

В Ненецком автономном округе произошел разлив нефтепродуктов

В Ненецком автономном округе произошла утечка десяти тонн нефти и других жидкостей из-за разгерметизации скважины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:51
Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
Шоу-бизнес

Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской

Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
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Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп распорядился начать вывод частей Национальной гвардии из американской столицы, об этом он написал в своем Twitter 7 июня.
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
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Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
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Общество

Раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга

Новая карта пациентов, которые проходят лечение от коронавируса дома, позволит увидеть, в каких районах Петербурга их наибольшее число.
Piter.tv 09:48
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Футбол

РФС: хозяина матча «Зенит» – «Спартак» определят после ряда факторов

По словам Митрофанова, ранее планировалось, что именно «Зенит» станет хозяином и примет московских футболистов на своем поле, но владелец «Спартака» Леонид Федун вмешался в ситуацию и предложил провести жеребьевку.
Петербургский дневник вчера в 18:20
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Гаджеты

Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана

Piter.tv вчера в 08:32
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Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
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Армия и оружие

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания

Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
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Общество

Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания

На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
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Поликлиники Алтайского края начинают возвращаться к плановой медпомощи

Поликлиники Алтайского края начнут возвращаться к плановой работе с этой недели. Правда пока речь идет о детских учреждениях.
Алтайская правда 03:36
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Общество

Внесены изменения в масочно-перчаточный режим Ивановской области

В связи с наступлением жаркой погоды масочно-перчаточный режим в Ивановской области претерпел некоторые изменения.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

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За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются

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