ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.

ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

Происшествия Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 1,8K

Общество В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа. 3

Технологии Адвокат рассказал о признаках взлома аккаунта Если появились подозрения во взломе или появилось желание это проверить, то тогда нужно посмотреть на приходящие счета за последний месяц.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 119

Политика Жириновский предложил США полицейскую вертикаль Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.

Футбол Мхитарян хочет остаться в «Роме» Полузащитник Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил о желании остаться в «Роме» по окончании срока аренды.

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3K

Общество Режим самоизоляции в Москве отменят 9 июня С 9 июня в Москве будут отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска, передает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

Авто Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года. 2

Экономика Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти". 11

Единоборства Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко.

Спорт Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом Руководство Sky обратилось к разработчику видеоигр EA Sports, подарившему миру FIFA.

Экономика Юрий Трутнев: Спрос за выплаты врачам и семьям с детьми будет жесткий Выплата на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на Дальнем Востоке распространится на 1,4 млн несовершеннолетних.

Авто Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода. 1