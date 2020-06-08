Экономика
КоммерсантъЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки
ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.
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Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 15:57
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 16:28
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Технологии
Адвокат рассказал о признаках взлома аккаунта
Если появились подозрения во взломе или появилось желание это проверить, то тогда нужно посмотреть на приходящие счета за последний месяц.
News.ru 20:28
Экономика
Дмитрий Журавлев: если остановить Амурский ГПЗ, бюджет региона лишится 1,2 миллиарда рублей
Дмитрий Журавлев привел данные, что бюджет Приамурья потеряет 1,2 миллиарда рублей, если стройка будет остановлена.
Амур.инфо 20:48
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Экономика
BP сократит 15% сотрудников до конца года
Британская нефтяная компания BP до конца текущего года сократит 10 тыс. рабочих мест.
РБК 20:41
Политика
Жириновский предложил США полицейскую вертикаль
Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.
REGNUM 07:11
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил о желании остаться в «Роме» по окончании срока аренды.
Бомбардир.ру 12:38
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Гаджеты
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 могут получить два вентилятора
Сама видеокарта имеет GeForce RTX 3080 получила плату с V-образным торцом.
The GEEK вчера в 03:17
Игры
Автоспортивный симулятор GRID распродают в Steam по 217 рублей
Обычная цена симулятора, популярного среди любителей «погонять» на автомобилях при помощи Интернета, составляет 725 рублей.
Goroday.ru вчера в 16:37
Общество
Режим самоизоляции в Москве отменят 9 июня
С 9 июня в Москве будут отменены режим самоизоляции, график прогулок и пропуска, передает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.
Московский Комсомолец 06:54
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Экономика
С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста 09:40
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Политика
Шредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
Бизнес журнал 03:09
Единоборства
Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко.
RT на русском 13:50
Спорт
Разработчик видеоигр обеспечит английскую Премьер-лигу шумом
Руководство Sky обратилось к разработчику видеоигр EA Sports, подарившему миру FIFA.
Популярная механика 09:17
Экономика
Юрий Трутнев: Спрос за выплаты врачам и семьям с детьми будет жесткий
Выплата на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на Дальнем Востоке распространится на 1,4 млн несовершеннолетних.
Российская газета 08:21
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 07:58
Авто
Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество
По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ 13:46
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 05:12
Политика
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс вчера в 18:39