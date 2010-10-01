Экономика
КоммерсантъЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки
ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Футбол
Гамбург – Хольштайн: нет надёжности в обороне
Все-таки сказывается волнение за результат, а надежности в обороне нет.
Legalbet 04:05
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Единоборства
Аманда Нуньес победила Фелисию Спенсер в одностороннем бою
С третьего раунда бой превратился практически в одностороннее избиение.
Allboxing.ru вчера в 00:48
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Единоборства
Боец UFC Конор Макгрегор в очередной раз заявил о завершении карьеры
Ранее Макгрегор уже объявлял об окончании карьеры в 2016 и 2019 годах, но затем снова возвращался на ринг.
Bobsoccer вчера в 07:29
Общество
В Саратовской области отменяется пропускной режим
Пропускной режим, введенный в Саратовской области из-за угрозы коронавируса, отменяется.
Saratovnews 12:32
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 появился на официальном изображении
MobiDevices 12:22
Авто
Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 22:58
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета 04:37
Киберспорт
Праздник для ПК-геймеров: На PC Gaming Show 2020 покажут десятки игр – анонс приготовили даже создатели Persona 5
Некий сюрприз для ПК-геймеров приготовила даже компания Atlus, известная по созданию Persona 5, которая очень редко выпускает игры на ПК.
Srnsk 11:23
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Общество
Выходцы из «Тинькофф» запустили финансовый сервис в Германии
Vivid Money позволяет создать учётную запись для управления финансами со смартфона.
IT-World 07:00
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
Evo-rus.com 12:52
Киберспорт
OG отказалась от второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.
Матч ТВ 11:54