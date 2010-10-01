ЦБ считает, что сейчас установить регуляторные требования к учету климатических рисков будет «затруднительно». Это связано с неопределенностью ситуации с изменением климата и его влиянием на российскую экономики. Также не хватает технических знаний и ресурсов для оценки рисков страховщиками.

ЦБ предупредил о негативном влиянии климатических рисков на банки

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