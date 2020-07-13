Общество

Право.руПраво.руЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
Читать в источнике
Комментировать238
с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

ЦБ раскрыл новую схему мошенничества в интернете

URA.Ruвчера в 22:55

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Известия 05:07
732
Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
44
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
116
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
47
Общество

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
2
Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
371
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике

Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru 11:22
52
Происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
17
Армия и оружие

Армения заявила о сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

Взгляд.ру 11:44
14
Футбол

«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»

ProstoProSport 10:14
1
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
622
Хоккей

Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
Советский спорт 08:51
Футбол

Собослои находится в шаге от перехода в «Милан»

Как сообщается, "россонери" находятся в шаге от заключения сделки с венгерским хавбеком.
Soccer.ru 16:07
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
244
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
7K
Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
40
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
23
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
195
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
256
Здоровье

В Узбекистане разъяснили условия продления карантина

Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

CT news 06:52
1
Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
313
Политика

Протесты в Хабаровске возобновились после малолюдного шествия

ИА Красная Весна 06:58
Политика

Путин сократил численность центрального аппарата МВД

Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
Российская газета 13:30
6
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
3
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл «Вильярреал» в матче Примеры

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».
Чемпионат 15:28
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

На видео в Instagram Максим Галкин показал спа-центр, построенный для Аллы Пугачёвой внутри замка.
НТВ 08:56
5
Общество

Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
410
Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия 16:04
29
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
179
Как работают Яндекс.Новости?
Главное