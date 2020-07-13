Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 449

Гаджеты OPPO анонсировала 125-ваттную зарядку для смартфонов В своём официальном Twitter-аккаунте OPPO объявила, что готова выпустить технологию быстрой зарядки Super Flash Charge с мощностью в 125 Вт. 3

Хоккей Калинин расторг контракт с ЦСКА и близок к переходу в «Трактор» ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение с форвардом было расторгнуто по инициативе клуба.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. 6,4K

Политика Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России У правительства есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос в России, заявил президент Владимир Путин в понедельник, 13 июля, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. 5,2K

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина. 3

Гаджеты Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке В рамках акции российские покупатели смогут приобрести устройства Xiaomi и Redmi со скидкой до 5 тысяч рублей с возможностью получения различных подарков.

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи. 3

Общество Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика. 48

Футбол CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Экономика Кудрин определил главный риск финансового рынка России Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин. 8

Происшествия Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. 321

Общество Кот Мостик завершил свою вахту на Крымском мосту и нашел новую работу Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик «сообщил» в Instagram 13 июля, что завершает свою вахту на Крымском мосту.

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 107

Спорт Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.

Экономика Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля. 538

Авто Kia отзывает в России более 5 тыс. кроссоверов Seltos В конце июня Kia временно "заморозила" продажи вседорожников Seltos в России из-за обнаруженного конструктивного дефекта, а теперь из-за него производитель сообщил о начале сервисной кампании. 2

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 406