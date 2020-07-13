Общество
Право.руЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу
Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Гаджеты
OPPO анонсировала 125-ваттную зарядку для смартфонов
В своём официальном Twitter-аккаунте OPPO объявила, что готова выпустить технологию быстрой зарядки Super Flash Charge с мощностью в 125 Вт.
MobiDevices 04:49
Хоккей
Калинин расторг контракт с ЦСКА и близок к переходу в «Трактор»
ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение с форвардом было расторгнуто по инициативе клуба.
Metaratings 07:00
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Уфимские Заметки 06:57
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
У правительства есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос в России, заявил президент Владимир Путин в понедельник, 13 июля, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Lenta.ru 04:57
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина
Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Гаджеты
Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке
В рамках акции российские покупатели смогут приобрести устройства Xiaomi и Redmi со скидкой до 5 тысяч рублей с возможностью получения различных подарков.
UfaTime.ru 10:01
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Экономика
Кудрин определил главный риск финансового рынка России
Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 09:37
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Футбол
«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва
RT на русском 09:04
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
Общество
Кот Мостик завершил свою вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик «сообщил» в Instagram 13 июля, что завершает свою вахту на Крымском мосту.
Известия 09:55
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Общество
Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
Авто
Kia отзывает в России более 5 тыс. кроссоверов Seltos
В конце июня Kia временно "заморозила" продажи вседорожников Seltos в России из-за обнаруженного конструктивного дефекта, а теперь из-за него производитель сообщил о начале сервисной кампании.
Новые автомобили 10:38
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Спорт
Юрченко покинул пост президента ВФЛА
Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает сайт организации.
Газета.Ru 11:12