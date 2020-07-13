Общество

Право.руПраво.руЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

ЦБ раскрыл новую схему мошенничества в интернете

URA.Ruвчера в 22:55

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Гаджеты

OPPO анонсировала 125-ваттную зарядку для смартфонов

В своём официальном Twitter-аккаунте OPPO объявила, что готова выпустить технологию быстрой зарядки Super Flash Charge с мощностью в 125 Вт.
MobiDevices 04:49
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Хоккей

Калинин расторг контракт с ЦСКА и близок к переходу в «Трактор»

ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Соглашение с форвардом было расторгнуто по инициативе клуба.
Metaratings 07:00
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
6,4K
Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

Уфимские Заметки 06:57
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

У правительства есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос в России, заявил президент Владимир Путин в понедельник, 13 июля, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Lenta.ru 04:57
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Экономика

Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года

Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
1,4K
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
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Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Гаджеты

Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке

В рамках акции российские покупатели смогут приобрести устройства Xiaomi и Redmi со скидкой до 5 тысяч рублей с возможностью получения различных подарков.
UfaTime.ru 10:01
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
3
Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
63
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
48
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Экономика

Кудрин определил главный риск финансового рынка России

Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 09:37
8
Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
13
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Футбол

«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва

RT на русском 09:04
Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
872
Общество

Кот Мостик завершил свою вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик «сообщил» в Instagram 13 июля, что завершает свою вахту на Крымском мосту.
Известия 09:55
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Происшествия

В СК сообщили об обысках в администрации Кирова

РБК 10:58
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Общество

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
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Авто

Kia отзывает в России более 5 тыс. кроссоверов Seltos

В конце июня Kia временно "заморозила" продажи вседорожников Seltos в России из-за обнаруженного конструктивного дефекта, а теперь из-за него производитель сообщил о начале сервисной кампании.
Новые автомобили 10:38
2
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Спорт

Юрченко покинул пост президента ВФЛА

Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает сайт организации.
Газета.Ru 11:12
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