Общество

Право.руПраво.руЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25

ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

ЦБ раскрыл новую схему мошенничества в интернете

URA.Ruвчера в 22:55

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14
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Политика

Путин высказал отношение к резкой критике в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает своей обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.
РЕН ТВ вчера в 06:38
2,1K
Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
РИА Новости 05:57
2,7K
Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
489
Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
49
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Армия и оружие

Алиев заявил о разрушительных ударах Азербайджана по Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта.
Взгляд.ру 07:44
45
Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
14
Общество

Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах

Российские пользователи Facebook могут предъявлять иски к соцсети в российских судах, решил Верховный суд РФ.
РИА Новости 09:33
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
238
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
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Общество

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
165
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv 03:37
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Здоровье

33 ребенка в Петербурге родились с коронавирусом

В Санкт-Петербурге родились 33 младенца, у которых диагностирован коронавирус, два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
АБН 12:41
3
Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
11
Происшествия

Очаг коронавируса выявлен в железнодорожной больнице Петрозаводска

В больнице "РЖД-Медицина" (учредитель — ОАО "РЖД") в Петрозаводске (Карелия) выявлен новый очаг коронавируса.
DP.RU 08:53
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
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Экономика

Индексы США растут в начале торгов

Цена бумаг американской PepsiCo растет на 0,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.
Финмаркет 10:21
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
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Экономика

Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре

Программа льготной ипотеки появилась в России в мае. Инициатором снижения ставок стал президент Владимир Путин.
Телеканал 360° 10:34
Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

Tvoe-avto.com 00:40
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Политика

СГБ задержала экс-министра обороны Азербайджана

Задержан экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев, в его отношении возбуждено уголовное дело, говорится в совместной информации Государственной службы безопасности (СГБ) и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Sputnik Азербайджан 10:51
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Хоккей

Капризов подписал контракт с клубом «Миннесота»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд" объявил о подписании контракта с нападающим сборной России Кириллом Капризовым.
Российская газета 12:37
Единоборства

Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем дивизионе

Петр Ян Бой за титул Чемпиона в легчайшем весе Петр Ян – Жозе Алдо был третьим боем вечера.
Время МСК 12:45
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
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Армия и оружие

Египетская армия готовится вытолкнуть Турцию из Ливии: в шаге от вторжения

Египетская армия начала широкомасштабные военные учения под кодовым обозначением «Hasm 2020» недалеко от границы с Ливией.
Евразия Daily 10 июля в 11:09
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Экономика

ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru 11:32
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM 10:31
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