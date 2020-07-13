Общество
Право.руЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу
Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
Читать в источнике
Оценить385
с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
Известия 13:36
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Армия и оружие
«Поразит любую цель в России»: какое новое оружие разрабатывают в США
Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США.
РИА Новости 01:00
Общество
Блогер Юрий Дудь выступил в поддержку журналиста Ивана Сафронова
Дело против обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова касается не только солидарного профессионального сообщества, но и всех россиян в целом, заявил популярный российский блогер Юрий Дудь.
News.ru 14:29
Экономика
«Норникель» стал лидером падения на Мосбирже после новой аварии
После новой аварии позиции «Норникеля» для защиты будут ослаблены, а компанию, вероятно, ждут новые штрафные санкции, предполагают аналитики банка «Уралсиб».
РБК 05:33
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Модернизированная версия обзаведется вертикальной ориентацией противотуманных фар.
Evo-rus.com 09:11
Общество
Видео с Собчак в автозаке оказалось частью рекламного ролика
Появившаяся в Сети видеозапись, где известная телеведущая Ксения Собчак запечатлена в автозаке, оказалась частью рекламной кампании.
ПолитРоссия 05:18
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал «хайпом» видео с участием актёра после ДТП
Актёр Михаил Ефремов, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы, в момент инцидента «вообще не соображал», заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
News.ru 16:22
Здоровье
В ЦГКБ Калининграда начнется плановый прием больных
Центральная городская клиническая больница на ул. Летней возвращается к оказанию плановой медицинской помощи.
Каскад 14:19
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Армия и оружие
В России создан легкий скоростной броневик «Стрела»
Специалисты Военно-промышленной компании (ООО «ВПК») разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела».
Известия 05:49
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru вчера в 14:51
Экономика
Дефицит бюджета США в июне увеличился в 108 раз
Дефицит бюджета США за июнь 2020 года оказался почти равен показателю за весь прошлый финансовый год.
Страна Советов on-line вчера в 14:08
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Политика
Евросоюз ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал из-за робких попыток Незалежной поддержать свое умирающее машиностроение.
РИА Новости 11 июля в 01:00
Политика
Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей, сообщает ТАСС.
Труд 06:26
Хоккей
«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым
Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:09
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат
91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество.
Российская газета 13:47
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Энергетика
Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26