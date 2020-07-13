Общество
Право.руЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу
Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Армия и оружие
Алиев заявил о разрушительных ударах Азербайджана по Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта.
Взгляд.ру 07:44
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Общество
Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
Спорт
Yakuza Kiwami 2 доберётся до Xbox One в конце июля
На текущий момент Yakuza Kiwami 2 последний из заявленных для Xbox One портов.
Игромания.ру 11:34
Общество
Российскому актеру запретили въезд на Украину
Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 07:35
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина
Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Армия и оружие
Названа новая дата единого дня закладки кораблей для ВМФ РФ
Ранее единый день закладки надводных кораблей и подводных лодок был запланирован на 28 апреля, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:04
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку
Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело 05:30
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова уточнили желаемую сумму компенсации
Вчера «МК» стала известна общая сумма по подготовленным к подаче искам потерпевших к Михаилу Ефремову.
Московский Комсомолец вчера в 10:24
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Экономика
Программа льготной ипотеки под 6,5% завершится 1 ноября
Правительство выпустило постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля.
Говорит Москва 09:45
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 11:06
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»
ProstoProSport 10:14
Экономика
Банк России не намерен проводить деноминацию рубля
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен проводить деноминацию рубля, несмотря на предложения отдельных экспертов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали после унижения Дакоты из-за сумок
Продюсер Яна Рудковская подверглась критике в Сети из-за того, что довела до слез певицу Риту Дакоту.
РЕН ТВ вчера в 13:05
Политика
Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию
Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
Газета.Ru вчера в 16:51