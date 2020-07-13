Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу

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