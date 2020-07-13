Общество
МоссоветЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу в интернете
Mossovetinfo.ru – Новый способ мошенничества с использованием безадресной финансовой рекламы в интернете появился во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
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