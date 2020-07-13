Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

Mossovetinfo.ru – Новый способ мошенничества с использованием безадресной финансовой рекламы в интернете появился во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу в интернете

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