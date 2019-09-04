Общество
РИА НовостиЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег. Так, мошенники научились имитировать голос человека, от имени которого они звонят его знакомым и просят о материальной помощи.
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с чего всё началось
Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.Известиявчера в 17:02
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Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
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В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
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Приговор вступил в законную силу. В Ульяновске сеанс «целительства» закончился убийством.
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Интернет
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Финансы
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Минфин с 6 сентября по 4 октября 2019 года направит на закупки валюты 187,1 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
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Lenta.ru вчера в 11:09
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Актриса Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей
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МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз
О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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