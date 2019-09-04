Общество
РИА НовостиЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег. Так, мошенники научились имитировать голос человека, от имени которого они звонят его знакомым и просят о материальной помощи.
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с чего всё началось
Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.Известиявчера в 17:02
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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Происшествия
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Происшествия
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«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
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Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
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Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднования в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
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ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Ак Барс».
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Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
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