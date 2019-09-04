Общество

РИА НовостиРИА НовостиЦБ предупредил о новом способе хищения денег

Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег. Так, мошенники научились имитировать голос человека, от имени которого они звонят его знакомым и просят о материальной помощи.
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с чего всё началось

«Мы фиксируем волну хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях»

Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.
Известиявчера в 17:02

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ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

РИА Новости01:46

ЦБ предупредил о росте числа хищений через соцсети

Коммерсантъ01:13

«Мы фиксируем волну хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях»

Известиявчера в 17:02

В ЦБ заявили о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях

РБКвчера в 21:23

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

RT на русскомвчера в 19:05

В ЦБ заявили о росте числа хищений через взломанные аккаунты соцсетей

ТАССвчера в 18:32

Центробанк рассказал о новых способах кражи денег у россиян

URA.Ruвчера в 18:58
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Происшествия

Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал

Газета.Ru вчера в 10:48
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Происшествия

В Кемерове отец ушел развлекаться, оставив новорожденную дочь соседке

РЕН ТВ 03:21
Политика

Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Политика

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Политика

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика

Минздрав предложил создать единую базу выявления биологических рисков

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что считает необходимым создание единого мониторинга для раннего выявления биологических рисков.
iReactor 03:23
Происшествия

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Вести.Ru 01:25
Политика

СМИ узнали о скорой отставке главы Минпромторга Дениса Мантурова

Сегодня, 4 сентября, издание «Подъём» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в федеральном министерстве, сообщило, что после отставки с поста министра, которая произойдёт уже 18 сентября, Мантуров возглавит госкорпорацию «Ростех».
REGNUM 03:20
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Происшествия

Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Авто

Lamborghini представил первый гибрид

Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian.
Somanyhorses вчера в 12:27
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

ТАСС вчера в 11:23
Футбол

«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов — 2019/20.
Sport24.ru вчера в 14:12
Авто

Nissan презентовал новый Nissan Juke

Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Политика

Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднования в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 03:31
Происшествия

Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве

Газета.Ru вчера в 16:11
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Здоровье

26-летнему красноярцу экстренно пересадили сердце

В Красноярске успешно провели пересадку донорского сердца 26-летнему пациенту.
ДЕЛА.ru 03:44
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Хоккей

ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА принимал «Ак Барс».
Спорт-Экспресс вчера в 14:44
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета

Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».
РБК вчера в 19:25
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