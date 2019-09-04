Общество

Газета.RuГазета.RuЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Читать в источнике
Комментировать99
с чего всё началось

«Мы фиксируем волну хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях»

Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Мошенники используют фотографии россиян для кражи денег в сетях

URA.Ru04:38

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег

РИА Новости01:46

«Мы фиксируем волну хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях»

Известиявчера в 17:02

В ЦБ заявили о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях

РБКвчера в 21:23

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

RT на русскомвчера в 19:05

В ЦБ заявили о росте числа хищений через взломанные аккаунты соцсетей

ТАССвчера в 18:32

ЦБ предупредил о росте числа хищений через соцсети

Коммерсантъ01:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Общество

В московском СИЗО поженились женщина и трансгендер

Росбалт вчера в 22:31
Кино

Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России

Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье

Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Кино

Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54
Происшествия

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Политика

Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»

Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:54
Происшествия

Бишкекский городской суд признал законным арест Атамбаева

РИА Новости 04:25
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске

В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Политика

Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Происшествия

В омской школе на десятиклассницу упал кусок штукатурки с потолка

По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа.
REGNUM 04:23
Общество

Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике

РИА Новости 04:11
Финансы

От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM вчера в 02:32
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции

«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Футбол

«Спартак» оштрафовали на 425 тысяч рублей, «Зенит» — на 140 тысяч

Спорт-Экспресс 06:15
Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
Аргументы недели 03:01
Автоспорт

Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце

За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.
F1news.ru 05:58
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Единоборства

Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.
Известия 05:20
Происшествия

В лесах Приморья нашли пропавшего 13 дней назад подростка

Вести.Ru 04:38
Происшествия

Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста

В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».
Медиазона 04:58
Политика

Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Общество

Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное