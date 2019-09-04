Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.

с чего всё началось

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Кино Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кино Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.

Политика В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Политика Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ» Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Политика Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Происшествия В омской школе на десятиклассницу упал кусок штукатурки с потолка По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа.

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

Происшествия СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции «Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.

Шоу-бизнес Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.

Автоспорт Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Единоборства Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.

Происшествия Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.