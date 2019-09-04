Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.

с чего всё началось

Злоумышленники - как правило, молодые люди с криминальным прошлым, которые любят драйв. ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей. Об этом в интервью "Известиям" в среду сообщил заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через соцсети

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