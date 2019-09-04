Общество
Газета.RuЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
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с чего всё началось
Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.Известиявчера в 17:02
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Авто
В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
Тарантас Ньюс вчера в 07:15
Происшествия
В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи
Газета.Ru вчера в 17:33
Авто
ГАЗ начал продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Технологии
3D-маркетинг: как стратап с российскими корнями помогает luxury-брендам по всему миру продавать в интернете
В декабре 2013 года Попов зарегистрировал в Калифорнии компанию Cappasity, которая и занялась разработкой программного обеспечения для 3D-оцифровки изображений для интернет-магазинов.
Forbes 00:49
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС
«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус вчера в 17:03
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
ТАСС вчера в 23:57
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
В Рязани при пожаре на складе пострадал один человек
В Рязани произошел пожар на складе сельхозпродукции на площади около 500 кв. метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Национальная служба новостей вчера в 15:32
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам.
Известия вчера в 20:53
Театры
Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне
Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
РИА Новости вчера в 10:54
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
В России подорожало сливочное масло
«Союзмолоко» сообщает, что розничные цены на сливочное масло с начала года выросли на 9,4 % из-за увеличения стоимости сырья и низкого уровня запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир.
Sfera.fm 02 сентября в 08:05
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Экономика
В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Экономика
Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола
Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол.
URA.Ru вчера в 21:15
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Экономика
ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья
Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
ТАСС 00:01
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Шоу-бизнес
Строил вместе с Бузовой: бывший муж певицы продает роскошный дом с шестью спальнями за 78 млн
Дмитрий выставил на продажу роскошный трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном и площадью в тысячу квадратных метров.
Комсомольская правда вчера в 18:40