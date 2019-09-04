Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.

с чего всё началось

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Политика Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.

Технологии 3D-маркетинг: как стратап с российскими корнями помогает luxury-брендам по всему миру продавать в интернете В декабре 2013 года Попов зарегистрировал в Калифорнии компанию Cappasity, которая и занялась разработкой программного обеспечения для 3D-оцифровки изображений для интернет-магазинов.

Космос Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС «Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.

Политика Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Здоровье Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

Происшествия В Рязани при пожаре на складе пострадал один человек В Рязани произошел пожар на складе сельхозпродукции на площади около 500 кв. метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Происшествия Появилось фото взорвавшегося Су-25 В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.

Политика Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам.

Театры Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.

Авто В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4 В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Экономика В России подорожало сливочное масло «Союзмолоко» сообщает, что розничные цены на сливочное масло с начала года выросли на 9,4 % из-за увеличения стоимости сырья и низкого уровня запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Происшествия Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Экономика В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

Экономика Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.

Экономика Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол.

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Экономика ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.