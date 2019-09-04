Общество

Газета.RuГазета.RuЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
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с чего всё началось

«Мы фиксируем волну хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях»

Куратор ФинЦЕРТ рассказал о принципиально новом способе хищений у состоятельных граждан с помощью имитации голосов их знакомых, а также о переезде колл-центров злоумышленников из тюрем в страны СНГ.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ: ЦБ выявил новый способ хищения денег с помощью соцсетей

РИА Новости00:11

ЦБ сообщил о новых способах кражи денег у россиян через соцсети

ТАССвчера в 18:32

Центробанк рассказал о новых способах кражи денег у россиян

URA.Ruвчера в 18:58

В ЦБ заявили о волне хищений через взломанные страницы в соцсетях

РБКвчера в 21:23

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

RT на русскомвчера в 19:05

ЦБ рассказал о новых хищениях денежных средств через соцсети

РЕН ТВвчера в 23:36

«Мы фиксируем волну хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях»

Известиявчера в 17:02
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В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102

Тарантас Ньюс вчера в 07:15
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В Иерусалиме туристка заплатила за шаурму почти $3 тысячи

Газета.Ru вчера в 17:33
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ГАЗ начал продажи нового грузовика ГАЗ «Садко Next»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next».
Автоновости дня вчера в 22:58
Политика

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Технологии

3D-маркетинг: как стратап с российскими корнями помогает luxury-брендам по всему миру продавать в интернете

В декабре 2013 года Попов зарегистрировал в Калифорнии компанию Cappasity, которая и занялась разработкой программного обеспечения для 3D-оцифровки изображений для интернет-магазинов.
Forbes 00:49
Космос

Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС

«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус вчера в 17:03
Политика

Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
ТАСС вчера в 23:57
Здоровье

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия

В Рязани при пожаре на складе пострадал один человек

В Рязани произошел пожар на складе сельхозпродукции на площади около 500 кв. метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Национальная служба новостей вчера в 15:32
Единоборства

Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами

Lenta.ru 00:50
Происшествия

Появилось фото взорвавшегося Су-25

В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Политика

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

Посольство России в США оформило визы сенатору от Республиканской партии Майку Ли и сопровождающим его лицам.
Известия вчера в 20:53
Театры

Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне

Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
РИА Новости вчера в 10:54
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости вчера в 03:43
Экономика

В России подорожало сливочное масло

«Союзмолоко» сообщает, что розничные цены на сливочное масло с начала года выросли на 9,4 % из-за увеличения стоимости сырья и низкого уровня запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир.
Sfera.fm 02 сентября в 08:05
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Экономика

В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике

Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Экономика

Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора

Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета вчера в 23:16
Экономика

Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола

Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол.
URA.Ru вчера в 21:15
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском 02 сентября в 14:04
Экономика

ФСК намерена вложить более 27 млрд рублей в энергетику Приморья

Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") с 2019 по 2024 годы планирует реализовать в Приморье около 100 проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей.
ТАСС 00:01
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Шоу-бизнес

Строил вместе с Бузовой: бывший муж певицы продает роскошный дом с шестью спальнями за 78 млн

Дмитрий выставил на продажу роскошный трехэтажный дом с эксклюзивным дизайном и площадью в тысячу квадратных метров.
Комсомольская правда вчера в 18:40
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