Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

с чего всё началось

Объем новой рекламы постоянно растет, и за период пандемии коронавируса превысил объем традиционных сообщений о финансовых услугах, как легальных, так и нелегальных, передает РИА Новости.

Политика Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. 11

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 131

Футбол Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС Неприличный жесть генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в адрес болельщиков и слова критики в адрес РФС и РПЛ со стороны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике Российского футбольного союза. 13

Футбол Слуцкий вернется в ЦСКА, Гончаренко возглавит «Арсенал» Благодаря чему, в самом тульском клубе решили отложить назначение главного тренера до конца текущего сезона, чтобы пригласить на этот пост Гончаренко.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 594

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. 6,5K

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 57

Происшествия Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. 530

Футбол Бердыев прилетал в Сочи на матч «Спартака» для переговоров с Газизовым Курбан Бердыев, в прошлом занимавший должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Рубин" (Казань), посещал матч "Спартак" - "Сочи".

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 14

Шоу-бизнес Богомолов снял на видео Собчак под душем Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды. 20

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 191

Происшествия При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка». 37