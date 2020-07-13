Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЦБ предупредил о новом виде мошенничества посредством рекламы

Объем новой рекламы постоянно растет, и за период пандемии коронавируса превысил объем традиционных сообщений о финансовых услугах, как легальных, так и нелегальных, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу

Московский Комсомолец02:18

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии

РБКвчера в 23:38

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу

РИА Новостивчера в 20:14

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Известиявчера в 23:03

ЦБ раскрыл новую схему мошенничества в интернете

URA.Ruвчера в 22:55

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Коммерсантъвчера в 22:14

Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети

Вести.Ruвчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

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Шоу-бизнес

Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии

Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
Российская газета вчера в 21:16
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Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском 15:07
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
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Происшествия

Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале

РИА Новости 14:44
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM 10:31
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Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
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Футбол

Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС

Неприличный жесть генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе в адрес болельщиков и слова критики в адрес РФС и РПЛ со стороны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина будут рассмотрены на заседании комитета по этике Российского футбольного союза.
Российская газета 14:00
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
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Футбол

Слуцкий вернется в ЦСКА, Гончаренко возглавит «Арсенал»

Благодаря чему, в самом тульском клубе решили отложить назначение главного тренера до конца текущего сезона, чтобы пригласить на этот пост Гончаренко.
ODDS.ru 13:13
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
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Армия и оружие

16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России

Вести.Ru 12:42
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Футбол

Бердыев прилетал в Сочи на матч «Спартака» для переговоров с Газизовым

Курбан Бердыев, в прошлом занимавший должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Рубин" (Казань), посещал матч "Спартак" - "Сочи".
CT news 14:31
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
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Шоу-бизнес

Богомолов снял на видео Собчак под душем

Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
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Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

CT news 06:52
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Происшествия

При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей

Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru 13:51
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
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Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям

Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
РИА Новости 14:53
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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