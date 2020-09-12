Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Центробанк выявил новый вид мошенничества с картами. Злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной организации. Используя последние цифры карт, они получали сведения о счетах потенциальных жертв.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии.
РБК03:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Центробанк выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

Газета.Ru04:28
Коммерсантъ

Голосовой помощник мошенникам

Коммерсантъ07:28
Известия

ЦБ выявил схему обмана с использованием голосового меню в банке

Известия06:15
Царьград

Преступники знают о суммах на счетах: Банки предупредили о новой схеме мошенничества

Царьград05:07
ТАСС

Центробанк раскрыл схему мошенничества с использованием голосового меню одного из банков

ТАСС07:46
РИА Новости

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами

РИА Новости03:54
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

РБК03:00

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры.
РБК11:18
67

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
11

Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России

В прошлый раз Tiggo 4 и Tiggo 8 прибавили в цене 10 тыс. рублей, а на этот раз в зависимости от комплектации и модели цены выросли на 10-20 тыс. рублей или 1,0-3,0%. У модели Chery Tiggo 8 комплектации Active и Family все также предлагаются для покупки за 1 599 900 и 1 679 900 рублей, а вот его максимальная версия подорожала, и теперь ее стоимость составляет 1 756 000 рублей.
Avtovesti.com08:06
69

Военные Украины один раз за сутки обстреляли ЛНР

Режим прекращения огня один раз за сутки нарушили украинские военные на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике, сообщает представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна02:10
1

Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
80

Microsoft показал Xbox Series S еще в июле. Тогда консоль никто не заметил

Microsoft опубликовала в официальном твиттере Xbox скриншот с июльского видео, на котором на заднем плане видна Xbox Series S. Консоль появлялась во время выступления Фила Спенсера, руководителя игрового подразделения Xbox, на Gamelab20.
Cyber.sports.ru04:32
2

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
975