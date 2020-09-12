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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Центробанк выявил новый вид мошенничества с картами. Злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной организации. Используя последние цифры карт, они получали сведения о счетах потенциальных жертв.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00
Подробнее о событии
ТАСС

Центробанк раскрыл схему мошенничества с использованием голосового меню одного из банков

ТАСС07:46
Коммерсантъ

Голосовой помощник мошенникам

Коммерсантъ07:28
РИА Новости

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами

РИА Новости03:54
Московский Комсомолец

Появилась новая схема банковского мошенничества с помощью голосового меню

Московский Комсомолец05:00
Газета.Ru

Центробанк выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

Газета.Ru04:28
Известия

ЦБ выявил схему обмана с использованием голосового меню в банке

Известия06:15
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

РБК03:00

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