ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
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Центробанк выявил новый вид мошенничества с картами. Злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной организации. Используя последние цифры карт, они получали сведения о счетах потенциальных жертв.В источнике
С чего всё началось
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
Как пояснил РБК представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню), которые были даны в 2019 году.
РБК03:00
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