ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами
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Центробанк выявил новый вид мошенничества с картами. Злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной организации. Используя последние цифры карт, они получали сведения о счетах потенциальных жертв.В источнике
С чего всё началось
ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке
ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии.
РБК03:00
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Стала известна новая схема мошенничества с данными об остатках средств на банковских картах
Национальная служба новостей04:24