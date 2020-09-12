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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Центробанк выявил новый вид мошенничества с картами. Злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной организации. Используя последние цифры карт, они получали сведения о счетах потенциальных жертв.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии.
РБК03:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Голосовой помощник мошенникам

Коммерсантъ07:28
Известия

ЦБ выявил схему обмана с использованием голосового меню в банке

Известия06:15
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

РБК03:00
Газета.Ru

Центробанк выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

Газета.Ru04:28
Национальная служба новостей

Стала известна новая схема мошенничества с данными об остатках средств на банковских картах

Национальная служба новостей04:24
РИА Новости

Центробанк предупредил о новом виде мошенничества с картами

РИА Новости03:54
Московский Комсомолец

Появилась новая схема банковского мошенничества с помощью голосового меню

Московский Комсомолец05:00

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
РИА Новости20:40
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Часть российских семей в сентябре получит дополнительные выплаты

Как говорится в документе, это только одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.Напомним: ранее премьер-министр России Михаил Мишустин уже объявил о дополнительных выплатах медикам и семьям с детьми от трёх до семи лет.
Уфимские Заметки10 сентября в 09:31
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Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15

Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста07:31
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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На севере Сирии четыре человека погибли при взрыве

Взрывное устройство сработало в сирийском городе Рас-эль-Айн, расположенном на границе с Турцией, погибли четыре человека, трое получили ранения, сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.
РИА Новости08:44

Американцы представили замену ударным беспилотникам MQ-9

Американская компания Northrop Grumman представила проект перспективного ударного беспилотного летательного аппарата SG-2, который компания намерена предложить ВВС США в качестве замены стоящим сегодня на вооружении аппаратам MQ-9 Reaper.
N+102:46
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