Центробанк выявил новый вид мошенничества с картами. Злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной организации. Используя последние цифры карт, они получали сведения о счетах потенциальных жертв.

С чего всё началось ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии. РБК 03:00