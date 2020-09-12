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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Центробанк выявил новый вид мошенничества с картами. Злоумышленники звонили с подмененных номеров клиентов банка в систему интерактивного голосового меню кредитной организации. Используя последние цифры карт, они получали сведения о счетах потенциальных жертв.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии.
РБК03:00
Подробнее о событии
ТАСС

Центробанк раскрыл схему мошенничества с использованием голосового меню одного из банков

ТАСС07:46
Коммерсантъ

Голосовой помощник мошенникам

Коммерсантъ07:28
РБК

ЦБ выявил схему мошенничества с использованием голосового меню в банке

РБК03:00
Московский Комсомолец

Появилась новая схема банковского мошенничества с помощью голосового меню

Московский Комсомолец05:00
Газета.Ru

Центробанк выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню

Газета.Ru04:28
РИА Новости

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами

РИА Новости03:54
Известия

ЦБ выявил схему обмана с использованием голосового меню в банке

Известия06:15

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Газета.Ru14:23
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новости13:50
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