Экономика
Право.руЦБ предупредил о новых финансовых пирамидах
Центробанк предупредил о новых способах привлечения граждан в финансовые пирамиды, сообщают «Известия».
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Музыка
На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов
Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
Экономика
Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве
Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Кино
Бюджет нового фильма Скорсезе превысил $225 млн
Затраты на новую картину американского режиссёра Мартина Скорсезе превысили $225 млн. Фильм финансирует компания Paramount Pictures.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Политика
В Хакасии депутатам не дали компенсацию и задерживают аванс
В Хакасии депутатам Верховного Совета задерживают выплату аванса.
Армия и оружие
Южная Корея и США из-за коронавируса отложили совместные учения
Южная Корея и США приняли решение об отсрочке запланированных совместных командно-штабных учений в связи с распространением коронавируса COVID-2019, передает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Происшествия
Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером
Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2 744 человек
Сообщается о 78 497 заболевших. Число летальных исходов при заболевании новым типом коронавируса — 2019-nCoV выросло до 2 744.
Футбол
«Реал» готовит «Ливерпулю» 180 млн евро за ван Дейка
Мадридский "Реал" планирует приобрести защитника английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Кино
Начался 70-й Берлинский кинофестиваль 2020 – российские фильмы
Стартовал юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль, который пройдет в столице Германии с 20.02.2020 — 01.03.2020 В каждом конкурсе и почти в каждой программе есть российский фильм.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Политика
Контактная группа по Донбассу обсудила меры в связи с коронавирусом
"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Гаджеты
Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года
Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.