Экономика

Право.руПраво.руЦБ предупредил о новых финансовых пирамидах

Центробанк предупредил о новых способах привлечения граждан в финансовые пирамиды, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

ЦБ рассказал о новых уловках мошенников в 2019 году

Красная весна03:17

Банк России: финансовые пирамиды стали чаще использовать уловки с Bitcoin

РБК02:53

Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

URA.Ruвчера в 19:39

Банк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 23:38

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новостивчера в 19:05

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ruвчера в 17:52

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Музыка

На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов

Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.
Peterburg2.ru 16:23
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском 21:12
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
Спорт

МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020

Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Sport.ru вчера в 12:14
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
РИА Новости 16:16
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском 08:47
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Футбол

Реал — Манчестер Сити 1:2

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:16
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК 12:22
Кино

Бюджет нового фильма Скорсезе превысил $225 млн

Затраты на новую картину американского режиссёра Мартина Скорсезе превысили $225 млн. Фильм финансирует компания Paramount Pictures.
News.ru 10:39
Футбол

УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Политика

В Хакасии депутатам не дали компенсацию и задерживают аванс

В Хакасии депутатам Верховного Совета задерживают выплату аванса.
ИА Хакасия 04:09
Армия и оружие

Южная Корея и США из-за коронавируса отложили совместные учения

Южная Корея и США приняли решение об отсрочке запланированных совместных командно-штабных учений в связи с распространением коронавируса COVID-2019, передает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
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Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
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Общество

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2 744 человек

Сообщается о 78 497 заболевших. Число летальных исходов при заболевании новым типом коронавируса — 2019-nCoV выросло до 2 744.
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Представлен LG V60 ThinQ 5G — флагман, о котором максимально быстро забудут?

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У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

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«Реал» готовит «Ливерпулю» 180 млн евро за ван Дейка

Мадридский "Реал" планирует приобрести защитника английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка.
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Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru 14:12
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Начался 70-й Берлинский кинофестиваль 2020 – российские фильмы

Стартовал юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль, который пройдет в столице Германии с 20.02.2020 — 01.03.2020 В каждом конкурсе и почти в каждой программе есть российский фильм.
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При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

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Контактная группа по Донбассу обсудила меры в связи с коронавирусом

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
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Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни

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Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года

Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
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