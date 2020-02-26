Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.

с чего всё началось

Центробанк предупредил о новых способах привлечения граждан в финансовые пирамиды, сообщают «Известия».

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Общество Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.

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Футбол Реал — Манчестер Сити 1:2 Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.

Футбол УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

Армия и оружие Южная Корея и США из-за коронавируса отложили совместные учения Южная Корея и США приняли решение об отсрочке запланированных совместных командно-штабных учений в связи с распространением коронавируса COVID-2019, передает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Кино Начался 70-й Берлинский кинофестиваль 2020 – российские фильмы Стартовал юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль, который пройдет в столице Германии с 20.02.2020 — 01.03.2020 В каждом конкурсе и почти в каждой программе есть российский фильм.

Происшествия При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.