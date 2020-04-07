Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

По данным регулятора, всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах. Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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с чего всё началось
«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится
 на сайте ЦБ.
RT на русском06:27

Подробнее о событии

В Центробанке рассказали о мошенничестве в период пандемии

Известия06:35

В ЦБ предупредили о новых схемах хищения на фоне пандемии коронавируса

RT на русском06:27

ЦБ РФ: Мошенники активно используют тему коронавируса для выманивания банковских данных граждан

Агентство Москва03:14

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

РБК04:44

ЦБ предупредил россиян об активизации мошенничества с использованием темы пандемии

ТАСС03:53

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

РИА Новости03:21

ЦБ рассказал о новом мошенничестве под прикрытием коронавируса

Национальная служба новостей05:31
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Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Энергетика

СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 08:15
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса

Известия 08:03
Политика

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Газета.Ru 07:09
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Происшествия

В Петербурге выявили трех нарушителей режима самоизоляции

Полицейские выявили за сутки в Петербурге трёх человек, не соблюдавших необходимые меры самоизоляции после заграничных поездок в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:03
Происшествия

В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
РИА Новости 04 апреля в 12:26
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
RT на русском 01:23
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Политика

Парламент Польши разрешил провести выборы президента по почте

Варшава, 7 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши поддержала законопроект о проведении президентских выборов через отправку почтовых бюллетеней.
REGNUM 02:55
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
REGNUM вчера в 16:46
Финансы

Минфин поддержал увеличение страхового возмещения по вкладам до 10 млн руб. в ряде случаев

Минфин РФ поддержал законопроект об увеличении суммы страхового покрытия по вкладам населения до 10 млн рублей (с 1,4 млн рублей) в сложных жизненных ситуациях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании кабмина с фракцией партии "Справедливая Россия" в Госдуме.
ТАСС 08:19
Гаджеты

Роскачество протестировало новые смартфоны

Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.
Вечерняя Москва 01:00
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости вчера в 12:00
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия 07:03
Наука

Назван показатель, предсказывающий смерть от коронавируса

Ученые из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США рассказали о том, какой показатель является опасным при заражении коронавирусом, пишет газета «Известия».
Вечерний курьер 02:45
Религия

Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи

РИА Новости 06:47
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Политика

Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:42
Игры

Слух: Resident Evil 8 получит подзаголовок Village

Вокруг Resident Evil 8 возникает всё больше слухов и утечек — сиквел может получить подзаголовок Village, благодаря чему первые четыре цифры при должном дизайне могут образовать римскую восьмёрку (VIII).
Игромания.ру 08:00
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Общество

РЖД увеличивает в поездах расстояние между пассажирами

Новый Калининград Российские железные дороги (РЖД) вводят особый режим продажи билетов, который позволит пассажирам поездов держать дистанцию друг от друга не менее 1 метра.
Новый Калининград.Ru 02:39
Политика

Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение памятников

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников.
Известия 08:20
Общество

Минздрав объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19.
Мой Брянск 00:33
Общество

Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1154 человек.
Петрозаводск говорит 04:09
Игры

Disco Elysium выйдет на Nintendo Switch

Cyber.sports.ru 07:30
Общество

МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Коммерсантъ 03:45
Наука

Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов

Группа специалистов из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) обнаружила, что ивермектин, давно одобренный и продающийся по всему миру препарат, способен убить коронавирус всего за 48 часов.
Ридус 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
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