Коронавирус
РИА НовостиЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
По данным регулятора, всплески аналогичных атак фиксируются и в других странах. Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
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с чего всё началось
«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится на сайте ЦБ.RT на русском06:27
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Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Энергетика
СМИ узнали о разногласиях Москвы и Эр-Рияда по снижению добычи нефти
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной не оказалось коронавируса
Политика
Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и предпринимателей с целью ослабить влияние негативной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина, сделанного на встрече с представителями партии "Справедливая Россия".
Общество
Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран
Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Происшествия
В Петербурге выявили трех нарушителей режима самоизоляции
Полицейские выявили за сутки в Петербурге трёх человек, не соблюдавших необходимые меры самоизоляции после заграничных поездок в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Парламент Польши разрешил провести выборы президента по почте
Варшава, 7 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Нижняя палата парламента Польши поддержала законопроект о проведении президентских выборов через отправку почтовых бюллетеней.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.
Финансы
Минфин поддержал увеличение страхового возмещения по вкладам до 10 млн руб. в ряде случаев
Минфин РФ поддержал законопроект об увеличении суммы страхового покрытия по вкладам населения до 10 млн рублей (с 1,4 млн рублей) в сложных жизненных ситуациях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании кабмина с фракцией партии "Справедливая Россия" в Госдуме.
Гаджеты
Роскачество протестировало новые смартфоны
Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Наука
Назван показатель, предсказывающий смерть от коронавируса
Ученые из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США рассказали о том, какой показатель является опасным при заражении коронавирусом, пишет газета «Известия».
Религия
Благодатный огонь доставят из Израиля в Москву в канун Пасхи
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Политика
Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Игры
Слух: Resident Evil 8 получит подзаголовок Village
Вокруг Resident Evil 8 возникает всё больше слухов и утечек — сиквел может получить подзаголовок Village, благодаря чему первые четыре цифры при должном дизайне могут образовать римскую восьмёрку (VIII).
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Общество
РЖД увеличивает в поездах расстояние между пассажирами
Новый Калининград Российские железные дороги (РЖД) вводят особый режим продажи билетов, который позволит пассажирам поездов держать дистанцию друг от друга не менее 1 метра.
Политика
Путин подписал закон об уголовном наказании за уничтожение памятников
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников.
Общество
Минздрав объяснил рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова объяснила рост числа молодых пациентов с COVID-19.
Общество
Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки
За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1154 человек.
Игры
Disco Elysium выйдет на Nintendo Switch
Общество
МЧС не советует использовать водку как антисептик для рук
«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика»,— отмечается в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (.pdf).
Наука
Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов
Группа специалистов из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) обнаружила, что ивермектин, давно одобренный и продающийся по всему миру препарат, способен убить коронавирус всего за 48 часов.