Экономика
РБКЦБ предупредил о новых уловках с финансовыми пирамидами
«Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу», — отметили в ЦБ. Кроме того, людям обещали реферальный бонус за вовлечение новых инвесторов и партнеров. ЦБ в 2019 году выявил в России более 200 организаций с признаками финансовых пирамид, а за пять лет — свыше 900.
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с чего всё началось
Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.Известиявчера в 16:01
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