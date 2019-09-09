Финансы
РБКЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Как поясняет регулятор, это «оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли». Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
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