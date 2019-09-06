Финансы

News.ruNews.ruЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки

Попытки стимулировать экономический рост в России мерами денежно-кредитной политики в нынешних условиях через необоснованное снижение ключевой ставки приведут к масштабным негативным последствиям.
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ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем

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News.ru13:59

Не ждем еще одно снижение ключевой ставки до конца года

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В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте, есть жертвы

В Нидерландах вечером 9 сентября произошел инцидент со стрельбой в жилом доме в городе Дордрехт.
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О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
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В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

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Суд арестовал напавшего на Памфилову

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В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»

Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.
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Общество

Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу

В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».
Общественная служба новостей 11:20
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В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
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Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
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Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
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«Каро» откроет в своих кинотеатрах магазины с комиксами

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Марина Александрова рассказала об обидном комплименте в свой адрес

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США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа

США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
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Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Общество

Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества

Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
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Космос

Мирзиёев поручил провести зондирование земель из космоса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам до конца 2020 года провести космическое зондирование земельного фонда страны из космоса, сообщает пресс-служба главы государства.
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
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Политика

Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы

Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
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