Финансы

News.ruNews.ruЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки

Попытки стимулировать экономический рост в России мерами денежно-кредитной политики в нынешних условиях через необоснованное снижение ключевой ставки приведут к масштабным негативным последствиям.
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ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем

РИА Новости01:00

Ключевой рекорд

Известия01:00

Эксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками

Вести.Ru03:00

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых

Саминвестор01:07

ЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки

News.ru13:59

Снижение ставки ЦБ РФ может стать последним в текущем году - БКС Глобал Маркетс

Финмаркет05:29

Процентные ставки по ипотеке будут дальше снижаться

Сибдом00:30
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Политика

Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Теннис

Даниил Медведев проиграл в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятисетовый финальный поединок в серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке второй ракетке мира Рафаэлю Надалю.
Петербургский дневник 00:22
Футбол

Россия одержала минимальную победу над Казахстаном

Сборная России обыграла команду Казахстана в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:37
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова

Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 15:17
Политика

Медведев поздравил Беглова с победой на выборах главы Санкт-Петербурга

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга в ходе посещения санкт-петербургского штаба партии «Единая Россия».
REGNUM 08:38
Технологии

РЖД планируют установить российский софт на гаджеты сотрудников

РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.
Rambler News Service 11:17
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Спорт

Иванюк стал вторым в прыжках в высоту во встрече сборных Европы и США

Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США в Минске.
RT на русском 15:18
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Вести.Ru 14:09
Футбол

Сборная Бельгии разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Соперники сборной России по группе Бельгия и Шотландия завершили поединок со счетом 4:0. Сильнее оказались бельгийцы.
РЕН ТВ 16:56
Экономика

Суд разрешил беглому банкиру заплатить €246 000 за аренду квартиры

Высокий суд Лондона разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову потратить €246 000 (около 18 млн руб.)* на аренду квартиры в Монако.
Право.ру 09:55
Наука

Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь

Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Шоу-бизнес

Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy

Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Финансы

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%

В августе 2019 года доходности ОФЗ продолжили снижаться, констатирует ЦБ.
ТАСС 08:49
Шоу-бизнес

Тина Тернер заявила, что так и не простила умершего мужа Айка

Певица Тина Тернер призналась, что не сможет простить своего бывшего мужа и коллегу Айка Тернера за домашнее насилие.
Телепрограмма 16:14
Политика

Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России

Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Финансы

ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.
Спорт-Экспресс 12:41
Происшествия

Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа

Российская газета 16:10
Происшествия

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Кино

«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

iReactor 00:33
Авто

Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России

Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.
За рулем Кубань 05:52
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva

Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37
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