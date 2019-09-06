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Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

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Технологии РЖД планируют установить российский софт на гаджеты сотрудников РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.

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