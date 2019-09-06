Финансы
News.ruЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки
Попытки стимулировать экономический рост в России мерами денежно-кредитной политики в нынешних условиях через необоснованное снижение ключевой ставки приведут к масштабным негативным последствиям.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Теннис
Даниил Медведев проиграл в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл пятисетовый финальный поединок в серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке второй ракетке мира Рафаэлю Надалю.
Петербургский дневник 00:22
Футбол
Россия одержала минимальную победу над Казахстаном
Сборная России обыграла команду Казахстана в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:37
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Политика
Медведев поздравил Беглова с победой на выборах главы Санкт-Петербурга
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга в ходе посещения санкт-петербургского штаба партии «Единая Россия».
REGNUM 08:38
Технологии
РЖД планируют установить российский софт на гаджеты сотрудников
РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в пресс-службе перевозчика.
Rambler News Service 11:17
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Спорт
Иванюк стал вторым в прыжках в высоту во встрече сборных Европы и США
Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США в Минске.
RT на русском 15:18
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM 09:48
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Соперники сборной России по группе Бельгия и Шотландия завершили поединок со счетом 4:0. Сильнее оказались бельгийцы.
РЕН ТВ 16:56
Экономика
Суд разрешил беглому банкиру заплатить €246 000 за аренду квартиры
Высокий суд Лондона разрешил экс-совладельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову потратить €246 000 (около 18 млн руб.)* на аренду квартиры в Монако.
Право.ру 09:55
Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
Исполнительница рассказала, что ее фотография появилась на обложке знаменитого мужского журнала Playboy.Анна Седокова делится с фанатами своими переживаниями и радостными событиями в жизни.
Дни24 06:52
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в августе снизилась до 29%
В августе 2019 года доходности ОФЗ продолжили снижаться, констатирует ЦБ.
ТАСС 08:49
Шоу-бизнес
Тина Тернер заявила, что так и не простила умершего мужа Айка
Певица Тина Тернер призналась, что не сможет простить своего бывшего мужа и коллегу Айка Тернера за домашнее насилие.
Телепрограмма 16:14
Политика
Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России
Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ ждет сложнейший период»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о ближайших матчах команды и высказал недовольство календарем РПЛ.
Спорт-Экспресс 12:41
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Авто
Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России
Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.
За рулем Кубань 05:52
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru 01:37