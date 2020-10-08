Если правительство России примет решение о продлении действия программы льготной ипотеки по ставке 6,5% на приобретение жилья в новостройках и об увеличении ее лимита, на рынке могут создаться риски «перегрева», рассказал в интервью «РИА Новостям» директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

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