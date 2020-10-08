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ЦБ предупредил о рисках «перегрева» на ипотечном рынке

Если правительство России примет решение о продлении действия программы льготной ипотеки по ставке 6,5% на приобретение жилья в новостройках и об увеличении ее лимита, на рынке могут создаться риски «перегрева», рассказал в интервью «РИА Новостям» директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.В источнике
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РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
РИА Новости23:07
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РБК

Центробанк опасается перегрева рынка из-за продления льготной ипотеки

РБК03:17
РИА Новости

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

РИА Новости23:07
Известия

Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке

Известия00:11
Газета.Ru

Банк России опасается «перегрева» на ипотечном рынке

Газета.Ru02:51
Lenta.ru

Россиян предупредили о риске перегрева на ипотечном рынке

Lenta.ru23:26
Интерфакс

ЦБ не видит рисков появления «пузыря» на рынке ипотеки

Интерфаксвчера в 12:39
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ТАССвчера в 12:18

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