ЦБ предупредил о рисках «перегрева» на ипотечном рынке
Если правительство России примет решение о продлении действия программы льготной ипотеки по ставке 6,5% на приобретение жилья в новостройках и об увеличении ее лимита, на рынке могут создаться риски «перегрева», рассказал в интервью «РИА Новостям» директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.В источнике
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Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Банк России пока не опасается "пузыря" на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса могут появиться риски перегрева, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.
РИА Новости23:07
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