Экономика
ForbesЦБ предупредил банки о риске снижения ипотечных ставок
Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов. Такая рекомендация есть в докладе ЦБ, представленном для общественных консультаций.
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Политика
Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции
Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Происшествия
Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»
В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Биатлон
Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Политика
Путин поручил создать в России организацию по реализации нацполитики
В перечне поручений, который был опубликован на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства представить проект указа президента о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая будет осуществлять деятельность по реализации государственной национальной политики.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
Кино
Эль Фаннинг исполнила роль Екатерины II в сериале «Великая»
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Мединский призвал не финансировать фильмы, «где русские исчадья ада»
Мединский призвал в течение месяца окончательно утвердить состав экспертного совета и определить его график работы.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Происшествия
В Ленобласти подростки изнасиловали девушку-почтальона
В Гатчинском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков из Петербурга изнасиловали 23-летнюю местную жительницу, оператора одного из почтовых отделений.
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за «порнографию»
Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Происшествия
В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей
Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.
Политика
Глава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ
Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».
Политика
Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
В Китае запретят одноразовый пластик
В Китае в ближайшее время будет введен запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ, подготовленный министерством экологии КНР.
Армия и оружие
На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс
Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
Происшествия
Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию
Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".