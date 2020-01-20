Экономика

ForbesForbesЦБ предупредил банки о риске снижения ипотечных ставок

Российским банкам следует разработать и утвердить модели оценки процентного риска при выдаче ипотечных кредитов. Такая рекомендация есть в докладе ЦБ, представленном для общественных консультаций.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
ЦБ рекомендует банкам разработать и утвердить модели оценки процентного риска при ипотечном кредитовании, следует из доклада
, представленного для общественных консультаций.
РБК07:56

Подробнее о событии

Центробанк рекомендовал банкам тщательно оценивать риски при выдаче ипотеки

Коммерсантъ09:28

Акибанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру07:15

ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

News.ru08:29

ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

РБК07:56

ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки

РИА Новости06:58

ЦБ РФ призвал разработать методологию оценки процентного риска по ипотечным ссудам

Интерфакс06:20

ЦБ предупредил о рисках потери маржи при рефинансировании ипотеки

Российская газета09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика

Крашенинников пояснил задачи Госсовета после изменения Конституции

Государственный совет РФ будет конституционным органом, в функции которого войдет рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики, заявил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Экономика сегодня 10:43
Политика

Юрий Чайка покинет пост генпрокурора

Секрет фирмы 05:37
Происшествия

Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»

В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Lenta.ru 10:08
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Игры

Вслед за Cyberpunk 2077 и Final Fantasy VII отложили и релиз Dying Light 2

Игромания.ру 11:06
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Происшествия

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 00:05
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Lenta.ru 05:52
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс 04:34
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
РИА Новости 17 января в 12:08
Биатлон

Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Нева Спорт 11:03
Политика

Путин поручил создать в России организацию по реализации нацполитики

В перечне поручений, который был опубликован на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства представить проект указа президента о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая будет осуществлять деятельность по реализации государственной национальной политики.
РЕН ТВ 10:47
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости вчера в 00:00
Кино

Эль Фаннинг исполнила роль Екатерины II в сериале «Великая»

Телеканал 360° 11:05
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Кино

Мединский призвал не финансировать фильмы, «где русские исчадья ада»

Мединский призвал в течение месяца окончательно утвердить состав экспертного совета и определить его график работы.
Культуромания 08:54
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Происшествия

В Ленобласти подростки изнасиловали девушку-почтальона

В Гатчинском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков из Петербурга изнасиловали 23-летнюю местную жительницу, оператора одного из почтовых отделений.
REGNUM 03:15
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Асмус за «порнографию»

Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».
News.ru вчера в 18:20
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
ТАСС 09:46
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Происшествия

В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей

Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.
ТАСС 08:07
Политика

Глава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ

Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:11
Политика

Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о налаживании диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Политическая Экспертиза 02:11
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

В Китае запретят одноразовый пластик

В Китае в ближайшее время будет введен запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ, подготовленный министерством экологии КНР.
Росбалт вчера в 18:59
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности силой вернуть Донбасс

Заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что киевские власти готовы и к силовому варианту возврата Донбасса.
REGNUM 10:44
Происшествия

Кончаловский нашел пропавшего сына после заявления в полицию

Режиссер Андрей Кончаловский сообщил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное