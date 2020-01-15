Экономика
ForbesЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян в 2020 году
Долговая нагрузка россиян к началу октября достигла 10,6%, что стало самым высоким уровнем как минимум с июля 2012 года, писал РБК со ссылкой на презентацию Даниловой. В сентябре ЦБ заявлял в докладе, что кредитная нагрузка россиян превысила максимум 2014 года в большей части регионов.
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с чего всё началось
ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.ТАСС09:12
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