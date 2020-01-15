ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян к началу октября достигла 10,6%, что стало самым высоким уровнем как минимум с июля 2012 года, писал РБК со ссылкой на презентацию Даниловой. В сентябре ЦБ заявлял в докладе, что кредитная нагрузка россиян превысила максимум 2014 года в большей части регионов.

ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян в 2020 году

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