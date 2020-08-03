Энергетика
КоммерсантъЦБ допустил новое падение цен на нефть
Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf). Это произойдет в случае, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.
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ЦБ сообщил о неочевидном «сюрпризе» пандемии: Цены на нефть снова могут рухнуть
Царьградвчера в 13:30
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Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Политика
Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков
В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
Газета.Ru 06:31
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
Ирина Горбачева перестала скрывать отношения с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
iReactor 04:34
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Политика
Лукашенко призвал своих оппонентов по выборам «не путаться под ногами»
Минск, 4 августа 2020, 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов по президентской гонке не «путать под ногами» и не мешать спасать страну.
REGNUM 06:31
Политика
Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну
Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Хоккей
В ХК «Сочи» выявлено более 10 случаев заболевания коронавирусом
В хоккейном клубе «Сочи» зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщает Sport24, в команде более десяти заболевших.
Bookmaker-ratings.ru 06:28
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
«Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года.
Woman.ru 04:07
Недвижимость
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку под 2,7%
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
РБК вчера в 04:40
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер 02:08
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Футбол
Стивен Цубер перешел из «Хоффенхайма» в «Айнтрахт»
Швейцарский полузащитник Стивен Цубер перешел из "Хоффенхайма" в "Айнтрахт", сообщается на странице франкфуртского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:42
Футбол
Деян Ловрен показал совместное фото с Путиным
Новый игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен рассказал пресс-службе команды о совместной фотографии с российским президентом Владимиром Путиным.
ПолитРоссия 03:41
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
Политика
Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете
Лукашенко отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Евросоюз.
Lenta.ru 05:11
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.
REGNUM 03:42
Происшествия
СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Космос
Зонд NASA LRO совершил 50 тысяч оборотов вокруг Луны
Вашингтон, 1 августа 2020, 14:51 — REGNUM Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) совершил 50-тысячный оборот вокруг Луны 1 августа.
REGNUM 01 августа в 07:51
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Политика
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости вчера в 15:48