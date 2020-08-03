Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ допустил новое падение цен на нефть

Банк России допускает возможность нового падения цен на нефть, следует из доклада о денежно-кредитной политике (.pdf). Это произойдет в случае, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.
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ЦБ: затяжной характер пандемии может вновь обрушить нефтяной рынок

Газета.Ruвчера в 12:31

В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

РБКвчера в 16:14

ЦБ сообщил о неочевидном «сюрпризе» пандемии: Цены на нефть снова могут рухнуть

Царьградвчера в 13:30

ЦБ: цены на нефть могут снова упасть из-за затяжного характера пандемии

News.ruвчера в 12:39

В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

RT на русскомвчера в 12:36

ЦБ допустил новое падение цен на нефть

Коммерсантъвчера в 18:02

ЦБ: затяжной характер пандемии в мире может снова привести к падению цен на нефть

ТАССвчера в 12:21
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Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Политика

Лукашенко заявил о еще одном направленном в Белоруссию отряде боевиков

В Белоруссию был переброшен еще один отряд боевиков, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе обращения к народу.
Газета.Ru 06:31
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

Ирина Горбачева перестала скрывать отношения с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
iReactor 04:34
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Политика

Лукашенко призвал своих оппонентов по выборам «не путаться под ногами»

Минск, 4 августа 2020, 13:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал своих оппонентов по президентской гонке не «путать под ногами» и не мешать спасать страну.
REGNUM 06:31
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Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
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Политика

Разыскиваемые в Белоруссии 170 «российских боевиков» покинули страну

Писатель и политик Захар Прилепин заявил, что Белоруссию покинули около 170 россиян, которых местные власти называют бойцами иностранной частной военной компании.
Московский Комсомолец 05:21
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Общество

Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»

Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
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Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Хоккей

В ХК «Сочи» выявлено более 10 случаев заболевания коронавирусом

В хоккейном клубе «Сочи» зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщает Sport24, в команде более десяти заболевших.
Bookmaker-ratings.ru 06:28
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

«Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!» — гласит лаконичная подпись под общим фото экс-актрисы и королевы, сделанным во время первого общего выхода родственниц в свет летом 2018 года.
Woman.ru 04:07
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Недвижимость

Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку под 2,7%

Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
РБК вчера в 04:40
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Армия и оружие

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер 02:08
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
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Футбол

Стивен Цубер перешел из «Хоффенхайма» в «Айнтрахт»

Швейцарский полузащитник Стивен Цубер перешел из "Хоффенхайма" в "Айнтрахт", сообщается на странице франкфуртского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:42
Футбол

Деян Ловрен показал совместное фото с Путиным

Новый игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен рассказал пресс-службе команды о совместной фотографии с российским президентом Владимиром Путиным.
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета вчера в 04:58
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Политика

Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете

Лукашенко отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Евросоюз.
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Игры

Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks

Минск, 4 августа 2020, 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта.
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СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
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Футбол

«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" объявили о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном.
Газета.Ru 05:48
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Космос

Зонд NASA LRO совершил 50 тысяч оборотов вокруг Луны

Вашингтон, 1 августа 2020, 14:51 — REGNUM Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) совершил 50-тысячный оборот вокруг Луны 1 августа.
REGNUM 01 августа в 07:51
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Политика

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости вчера в 15:48
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