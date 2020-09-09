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Forbes
Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

ЦБ сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики России. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды» на сайте регулятора.В источнике
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АБН

В ЦБ считают, что фаза активного восстановления экономики завершилась

АБН19:28
РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27
Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
REGNUMвчера в 04:20
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, заявил, что «есть значительная вероятность» того, что к инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным причастны «высокопоставленные российские чиновники».
РБК21:52
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В Томске могут отменить прямые выборы мэра

Томск, 10 сентября 2020, 04:25 — REGNUM Депутат Законодательной думы (парламента) Томской области Игорь Чернышев («Единая Россия») подготовил законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра Томска.
REGNUM21:25
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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Дэвид Эйр никогда не задумывал «Отряд самоубийц» со взрослым рейтингом

Кто-то из фанатов написал создателю картины Дэвиду Эйру в Twitter вопрос, получит ли режиссерская версия его фильма рейтинг R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых), чем вызвал серьезное недовольство режиссера: Это никогда не будет R, я не могу представить более неподходящий фильм для такого рейтинга.
Popcornnews.ruвчера в 00:00

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфаксвчера в 10:47
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