Государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, заявил, что «есть значительная вероятность» того, что к инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным причастны «высокопоставленные российские чиновники».
Томск, 10 сентября 2020, 04:25 — REGNUM Депутат Законодательной думы (парламента) Томской области Игорь Чернышев («Единая Россия») подготовил законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра Томска.
На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
Кто-то из фанатов написал создателю картины Дэвиду Эйру в Twitter вопрос, получит ли режиссерская версия его фильма рейтинг R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых), чем вызвал серьезное недовольство режиссера: Это никогда не будет R, я не могу представить более неподходящий фильм для такого рейтинга.
Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.