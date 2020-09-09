По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщил журналистам, что «в век ложной информации и фейков» относиться к ним нужно соответствующим образом, сообщает «РИА Новости».
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.