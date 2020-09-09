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Forbes
Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

ЦБ сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики России. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды» на сайте регулятора.В источнике
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РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27
Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Независимая газета

В Центробанке РФ считают, что потребительский спрос восстановился

Независимая газетавчера в 14:15
ТАСС

В ЦБ РФ полагают, что потребительский спрос на товары практически восстановился

ТАССвчера в 14:14
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началась и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где, в том числе, будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.
RT на русском08:29
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Песков объяснил заказом слухи о возможной отставке Беглова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщил журналистам, что «в век ложной информации и фейков» относиться к ним нужно соответствующим образом, сообщает «РИА Новости».
РБК08:10
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров03:36
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