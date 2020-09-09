7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».
Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости в среду представитель издания.
На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников рассказал, что в целом, несмотря на все трудности — пандемию, эскроу-реформы, снижение покупательской способности и девальвацию рубля, — интерес жителей Екатеринбурга к покупке жилья остался высоким, а спрос — стабильным.
Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.