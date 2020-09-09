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Forbes
Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

ЦБ сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики России. Об этом сказано в бюллетене «О чем говорят тренды» на сайте регулятора.В источнике
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Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10
РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Независимая газета

В Центробанке РФ считают, что потребительский спрос восстановился

Независимая газетавчера в 14:15
ТАСС

В ЦБ РФ полагают, что потребительский спрос на товары практически восстановился

ТАССвчера в 14:14
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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Эксперты обсуждают приём Тихановской в Польше в качестве «президента Беларуси»

Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».
Военное обозрениевчера в 12:23

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости в среду представитель издания.
РИА Новости00:26

Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомостивчера в 03:32
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Спрос на недвижимость в Екатеринбурге во время пандемии вырос на 45%

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников рассказал, что в целом, несмотря на все трудности — пандемию, эскроу-реформы, снижение покупательской способности и девальвацию рубля, — интерес жителей Екатеринбурга к покупке жилья остался высоким, а спрос — стабильным.
Екатеринбург Онлайн00:00

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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В США раскритиковали новый танк Польши

В одном из изданий США появилась публикация, в которой сообщается о бесполезности радиолокационной малозаметности PL-10 непосредственно на территории проведения боя и других недостатках разработки.
Evo-rus.comвчера в 09:57
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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