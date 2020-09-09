Путин поручил восстановить занятость до уровня 2019 года

"Напомню и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством, а именно к концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, до 4,7% экономически активного населения", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.