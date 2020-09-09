Значительная часть россиян консервативна в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.
Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.