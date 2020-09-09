Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.