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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Фаза активного восстановления российской экономики закончилась, темпы дальнейшего восстановления будут замедляться.В источнике
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Forbes

ЦБ предупредил о завершении фазы активного восстановления экономики

Forbesвчера в 15:41
Интерфакс

ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики

Интерфаксвчера в 14:10
Долг.рф

Центробанк сообщил о завершении фазы активного восстановления экономики

Долг.рфвчера в 15:27
РБК

Аналитики ЦБ заявили о завершении фазы активного восстановления экономики

РБКвчера в 14:55
Независимая газета

В Центробанке РФ считают, что потребительский спрос восстановился

Независимая газетавчера в 14:15
ТАСС

В ЦБ РФ полагают, что потребительский спрос на товары практически восстановился

ТАССвчера в 14:14
Компания

Аналитики ЦБ сообщили о завершении фазы активного восстановления экономики РФ

Компаниявчера в 15:34

Глава Альфа-банка предупредил о «потрясениях» на фондовом рынке

Значительная часть россиян консервативна в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБК03:00

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.
РБК01:00
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости00:26
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