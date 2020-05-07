Экономика

РБКРБКЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
Нелегальные форекс-дилеры на самом деле никаких финансовых услуг не оказывают, а просто вовлекают в игру на деньги, отметил в видеообращении
 директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Российская газета05:02

Подробнее о событии

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

РБК09:18

ЦБ ожидает всплеска мошенничества с кредитами после окончания пандемии

ТАСС05:03

ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

Российская газета05:02

Банк России предупредил об атаке кредитных мошенников

Вести.Ru05:52

ЦБ: мошенники используют пандемию и неопределенность на рынках для обмана граждан

Банки.ру03:48

Центробанк предупредил граждан об активности мошенников, предлагающих кредит и выгодные вклады

Агентство Москва03:47

Банк России предупредил об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов

ПРАЙМ03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:55, Ашберн
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
3,1K
Армия и оружие

В США начали производство многоцелевой версии комплексов Javelin

РИА Новости вчера в 21:03
5
Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
67
Армия и оружие

ВМС США показали корабли НАТО около границ России

ВМС США показали приплывшие в Баренцево море корабли НАТО.
Lenta.ru 12:36
543
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,4K
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
1,7K
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
73
Политика

Путин провел телефонный разговор с Макроном

РИА Новости 12:30
Путешествия

Отели Турции введут ограничения для туристов

Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер вчера в 14:04
11
Политика

Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами

Во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшей в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии необходимо будет осуществить серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, действующих в отношении транспорта и смежных областях.
Live24 11:05
46
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
109
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Происшествия

Арестован еще один соучастник убийства Япончика

Вести.Ru 11:52
9
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
205
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Армия и оружие

Россия отработала новую тактику против подлодок врага

Военное дело 09:45
Шоу-бизнес

Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома

Известный продюсер Яна Рудковская принесла свои извинения девочке, которую на одном из ток-шоу назвала умственно отсталой.
iReactor 05:47
6
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,2K
Единоборства

Бой Тайсона и Емельяненко может пройти в Белоруссии

Ранее Емельяненко выразил желание сразиться с Тайсоном в выставочном поединке.
ODDS.ru вчера в 12:17
13
Общество

Власти Ростовской области начали планировать выход из самоизоляции

Власти Ростовской области начали планировать выход из режима самоизоляции согласно плану, ранее предложенному главным санитарным врачом России Анной Поповой.
Ugpressa.ru 08:27
2,5K
Футбол

Стаховский: на Украине Тимощука не воспринимают положительно

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношении в своей стране к помощнику главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку.
RT на русском 10:55
1
Происшествия

В Нижегородскую область не пустили более 1300 автомобилей

Полиция Нижегородской области не пустила в регион более 1300 автомобилей из других областей в связи с отсутствием разрешений, сообщили в МВД.
RT на русском 10:45
3
Общество

В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ

Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
268
Авто

УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня вчера в 07:26
4
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
18
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
89
Культура

Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»

Кэмпбелл рассказала, как непросто ей было согласиться вернуться во франшизу после смерти режиссера первых четырех фильмов Уэса Крейвена.
Киноафиша России 05:45
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
1,8K
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
230
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное