Экономика

РБКРБКЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
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с чего всё началось
Нелегальные форекс-дилеры на самом деле никаких финансовых услуг не оказывают, а просто вовлекают в игру на деньги, отметил в видеообращении
 директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Российская газета05:02

Подробнее о событии

ЦБ: мошенники используют пандемию и неопределенность на рынках для обмана граждан

Банки.ру03:48

ЦБ ожидает всплеска мошенничества с кредитами после окончания пандемии

ТАСС05:03

ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

Российская газета05:02

Банк России предупредил об атаке кредитных мошенников

Вести.Ru05:52

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

РБК09:18

Центробанк предупредил граждан об активности мошенников, предлагающих кредит и выгодные вклады

Агентство Москва03:47

Банк России предупредил об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов

ПРАЙМ03:36
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Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
2,3K
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко

Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Гаджеты

Компания LG представила новый стильный смартфон Velvet

OAnews 11:38
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,1K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,4K
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,6K
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Футбол

У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
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Игры

Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации

Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
7
Армия и оружие

Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
1K
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
801
Общество

Власти Ростовской области продлят после 15 мая действие разрешений на передвижение граждан

Действие разрешений, позволявших жителям Ростовской области передвигаться на работу и домой, будет продлено после 15 мая.
ТАСС 11:59
16
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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Энергетика

В Китае нашли крупное месторождение газа

В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52
8
Кино

Warner Bros. отложила фильм про Супергерл из-за нового «Супермена»

Киноафиша России 05:52
Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ вчера в 09:31
13
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
203
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву.
Газета.Ru вчера в 18:27
13
Авто

«Самая американская» Alfa Romeo за 51 миллион рублей

Кузов автомобиля выполнен в красном цвете, что является необычным решением для этого транспортного средства.
Car.ru 11:41
Авто

Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня вчера в 05:37
9
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
145
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,8K
Здоровье

Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области

Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
1K
Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
103
Общество

Сбербанк объяснил трудности с приемом просроченных карт

Проблемы, возникающие при попытке расплатиться просроченной картой во многих торговых точках, обслуживаемых Сбербанком, связаны с тем, что часть POS-терминалов не успели перенастроить.
РБК 12:24
Общество

Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»

Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
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