с чего всё началось

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.

Шоу-бизнес Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой. 4

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 352

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,1K

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,6K

Футбол У Леонида Федуна обнаружили коронавирус Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. 352

Игры Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании. 7

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 801

Энергетика В Китае нашли крупное месторождение газа В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров. 8

Экономика В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса. 203

Авто «Самая американская» Alfa Romeo за 51 миллион рублей Кузов автомобиля выполнен в красном цвете, что является необычным решением для этого транспортного средства.

Общество Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. 145

Здоровье Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1K