с чего всё началось

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.

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Происшествия В Карелии за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у 15 жителей Карелии. Это рекорд по числу зараженных за один день в регионе.