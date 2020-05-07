Экономика

РБКРБКЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Нелегальные форекс-дилеры на самом деле никаких финансовых услуг не оказывают, а просто вовлекают в игру на деньги, отметил в видеообращении
 директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Российская газета05:02

Подробнее о событии

Банк России предупредил об атаке кредитных мошенников

Вести.Ru05:52

ЦБ ожидает всплеска мошенничества с кредитами после окончания пандемии

ТАСС05:03

ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

Российская газета05:02

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

РБК09:18

ЦБ: мошенники используют пандемию и неопределенность на рынках для обмана граждан

Банки.ру03:48

Центробанк предупредил граждан об активности мошенников, предлагающих кредит и выгодные вклады

Агентство Москва03:47

Банк России предупредил об активизации нелегальных форекс-дилеров и кредиторов

ПРАЙМ03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

РИА Новости 11:06
1K
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
2,5K
Общество

Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов.
Газета.Ru 13:59
4,5K
Общество

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
50
Культура

Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 вчера в 11:07
74
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,9K
Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Газета.Ru 03:58
828
Политика

В Киеве рассказали о плане «Б» по возвращению Донбасса

Киев хочет добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса до конца года, однако существует и план "Б", если этого не произойдет, заявил в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
РИА Новости 07:40
19
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
249
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
429
Энергетика

Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
27
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,5K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Известия 14:44
410
Общество

В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок

В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:16
24
Политика

Путин: Мишустин идет на поправку

Господин Путин сообщил, что Михаил Мишустин участвует в текущей работе, в подготовке всех решений.
Коммерсантъ вчера в 08:39
1K
Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
222
Здоровье

В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму

В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
40
Шоу-бизнес

Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома

Известный продюсер Яна Рудковская принесла свои извинения девочке, которую на одном из ток-шоу назвала умственно отсталой.
iReactor 05:47
9
Экономика

ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка

Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
83
Происшествия

Арестован еще один соучастник убийства Япончика

Арестован Джамбул Джанашия, предполагаемый соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, иначе известного как Япончик.
Вести.Ru 11:52
10
Общество

Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России

Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 13:58
365
Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
8
Политика

У личного помощника Трампа выявили коронавирус

У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии.
Piter.tv 12:35
6
Общество

Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину

Lenta.ru 14:29
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
55
Политика

КС Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

Конституционный суд (КС) Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у России в размере 200 млн евро.
Взгляд.ру 14:43
Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности.
Discover24 вчера в 16:11
7
Происшествия

В Карелии за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом

За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали ещё у 15 жителей Карелии. Это рекорд по числу зараженных за один день в регионе.
Карелинформ 02:15
Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
64
Как работают Яндекс.Новости?
Главное